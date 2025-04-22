NBA／巴特勒離開後赫洛迎大爆發 有望獲熱火天價續約

邁阿密熱火在巴特勒（Jimmy Butler）被交易後，少了頭號球星坐鎮，球隊攻防重心面臨巨大轉變。而其中最大受益者之一，便是年僅24歲的得分後衛赫洛（Tyler Herro）。

根據《邁阿密先驅報》記者安東尼姜（Anthony Chiang）報導，隨著巴特勒的離開，赫洛迎來了更高的防守關注度，他坦言：「過去每場比賽，巴特勒大概能替我創造3到5次空檔三分機會，現在那些都沒了。」

不過赫洛並未因此受限。他改變進攻策略，更頻繁切入禁區並增加中距離出手。這一策略轉變收到明顯效果。赫洛在例行賽最後12場比賽中，場均攻下27.4分與4.9次助攻；兩場附加賽更繳出場均34分、5.5助攻的火爆數據。

「我開始嘗試用不同方式保持進攻侵略性。」赫洛表示，「我知道現在不可能每場都獲得相同的出手機會，防守會針對我，但我必須找到高效的方法。」

赫洛在過去數年曾多次成為交易傳聞中的主角，如今則看似正式進入熱火未來藍圖核心。接下來，球隊將迎來一項重大決定，自10月1日起，赫洛將具備延長合約資格，最高可簽下一份3年1.497億美元的延長合約。

若雙方在10月20日前未達成協議，赫洛也可選擇等到明年夏天，再簽下一份4年2.069億美元的合約；若他下賽季入選年度前三隊陣容，甚至有資格簽下5年高達3.8億美元的超級頂薪。

對於續約問題，赫洛表示：「我目前沒有特別去關注這些事情，會交給我的經紀人和球隊去談。但大家都知道，我希望能長期留在邁阿密。我很期待看看球隊的態度，也想知道他們是否和我一樣想讓我留下。」

巴特勒離隊後的熱火將面臨重建，而赫洛這位曾被質疑為「只能投籃的第六人」，如今已悄然蛻變為球隊新核心。他的下一步，不僅將左右球隊命運，也將決定他個人的巔峰走向。