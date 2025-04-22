NBA／影帝上身！被哈登一撞「彈飛」 約柯奇假摔引熱議

快艇與金塊第2戰中，靠著雷納德（Kawhi Leonard）天神降臨般的驚人飆分秀，在客場硬是扳平戰局；「可愛」無情的得分表現固然是一大亮點，不過比賽結束前，哈登（James Harden）持球一次看似不著力的碰撞卻讓130公斤重的約柯奇（Nikola Jokic）直接「彈飛」摔倒，引發外界熱議。

在約柯奇倒地之後，比賽暫停，裁判重新看了影片之後，將球權還給快艇，顯然也是認定約柯奇的倒地有假摔嫌疑。

有快艇隨隊記者就嘲諷表示：「沒想到哈登的力量這麼強，簡直媲美歐尼爾（Shaquille O'Neal）。」也有其他媒體記者發文，「約柯奇正在努力推銷他的假摔」、「這假摔也太滑稽了」、「約柯奇剛剛上演了你所看過最離譜的假摔之一」。

另一位隨隊記者艾斯納夏里（Farbod Esnaashari）則直言，「約基奇是世界上最好的籃球員，但他在系列賽前兩戰出現如此多假摔，應該被罰款或是該收到官方警告。」

約柯奇此戰雖然日常繳出大三元，但全場10罰僅6中，還出現多達7次失誤，以及看錯讀秒時間的離譜出手，在在都成了影響戰局的關鍵。