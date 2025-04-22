NBA／金塊輸快艇又折兵 穆雷生病、波特肩關節扭傷　

快艇與金塊隊今天進行西區季後賽首輪G2，由快艇以105：102帶走勝利。賽後金塊主控穆雷（Jamal Murray）證實自己感冒，波特（Michael Porter Jr.）則遭遇肩關節扭傷。

穆雷本場比賽打42分鐘，17投9中，拿下23分。他在比賽中穿著長袖壓力衣，有網友懷疑他生病。穆雷賽後受訪時證實自己生病，「我撐過來了，我生病，不過沒事。不能找藉口，必須帶病打完比賽。」

波特則提到自己倒地搶球時傷到肩關節，「我的肩關節扭傷了，從未感受這麼劇烈的疼痛，不確定是否能打G3。」

波特也對自己關鍵時刻的失誤感到自責，「我發生本場最大的失誤，我覺得這就是我們輸球的原因。」波特在金塊休息室向隊友們道歉，「那次失誤是我的責任，我要告速我的兄弟們，是我的錯。」