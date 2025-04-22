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NBA／神鬼莫擋飆分秀狂寫紀錄 雷納德：不擔心出手球會不會進

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
雷納德展現驚人得分效率。 美聯社
雷納德展現驚人得分效率。 美聯社

屢屢在季後賽因傷所困的雷納德（Kawhi Leonard），今年情況彷彿回到2018-19年賽季。首戰15投9中得到22分，第2戰更是化身無情的「中距離殺手」，全場19投15中包含4記三分球，狂轟39分，帶領快艇在驚濤駭浪中以3分之差險勝金塊，系列賽扳成1比1平手。

這是雷納德季後賽第4高得分表現，累積36次至少30分，與艾佛森（Allen Iverson）、鄧肯（Tim Duncan）並列史上第16，其中快艇生涯累積15次，打破隊史紀錄。而他在季後賽生涯總得分已經突破3000分，排名史上第29。

此外，這是雷納德此戰的真實命中率高達92%，季後賽生涯第4次以至少75%投籃命中率突破30分，超越喬丹（Michael Jordan）和詹姆斯（LeBron James），與兩大中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）和賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）並列史上第一。如果將數據放大到至少75%命中率拿35分，雷納德在歷史上也只低於諾維茨基（Dirk Nowitzki）1次。

談到自己火燙的手感，雷納德賽後表示：「我只是保持專注，始終處在攻擊模式中。我不擔心球有沒有投進，就是保持出手。」

哈登（James Harden）也讚嘆道：「天哪，感覺他投籃都沒失手過。我們需要他這樣的侵略性，今晚他表現得非常出色。當他踏上球場，他就是個殺手。」

離開馬刺後的雷納德，在2019年攀上生涯最巔峰，然後傷病問題也在接下來的時間一路困住他的表現和上場出賽，甚至成為球迷嘲諷的對象。不過今年賽季從例行賽後段開始，雷納德顯然告別受傷陰霾，間接帶動快艇搶下西區第5種子，更在季後賽首輪展現競爭力。

回憶過往的傷病史，讓雷納德也更珍惜當下，「過去兩年我只能坐在場邊看那些比賽和季後賽，所以能重返戰場對我來說感覺很棒。不管比賽結果如何，這就是我引以為傲的地方。我只想上場打球，和我的隊友們並肩作戰。」

NBA季後賽

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