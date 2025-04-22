NBA／AI漸為帶來變革 各隊積極利用分析求勝

一支頂尖籃球隊利用人工智慧（AI）找到正確的防守策略，贏得美國職籃NBA總冠軍。這不是未來世界的景象，而是當前籃球場上的現實。

法新社報導，數據專家馬赫斯瓦藍（RajivMaheswaran）不願透露利用AI分析取勝的球隊是哪一支，僅在一段企業影片中說，這件事發生在數年前。

馬赫斯瓦藍是科技新創企業Second Spectrum的共同創辦人，這家公司為NBA提供大量在關鍵比賽中蒐集到的球員位置數據。他說，那是「決定性的時刻」。

10年來，分析理論改變了NBA，AI和其他技術突破仍在不斷精進。

這場革命在21世紀初期萌芽，2013年隨著每座球場都安裝動態捕捉攝影機後真正扎根。

10年後，新科技將球場渲染圖從2D升級到3D，汲取更珍貴的數據。

運動分析作家兼顧問阿拉瑪（Ben Alamar）說，攝影機追蹤每名球員身上的29個點，「所以不只能知道他們的位置，還知道他們的手肘在哪裡、膝蓋在哪裡。」

NBA籃球研究發展部門主管萊恩（Tom Ryan）說：「實際上真的能看到，沒錯，那就是一次嚴密的貼身（防守）。」

阿拉瑪說：「現在30隊全都在做重要的分析，成效不一。」

休士頓火箭、金州勇士和奧克拉荷馬雷霆常被視為2010年代最早採用新科技的球隊。

ESPN分析集團創辦人奧立佛（Dean Oliver）說，雷霆本季在例行賽戰績高居龍頭，「而且他們打法與眾不同」。

他說：「他們迫使（對手）失誤，自己則很少失誤。所以絕對有優勢。」

阿拉瑪說：「這不會使一支單季25勝的球隊變成70勝，但能讓50勝的球隊拿到55勝、56勝。」

他補充說，AI可提供「戰略洞見」，例如「瞭解對陣狀況、找出球員能打出好表現的情境、球員組合」等。

法新社聯絡了12支球隊，沒有一支願意談談他們的分析工作。

奧立佛說：「（可以理解）各隊都想保密。」

他還說，即便在3D技術應用之前，動態捕捉數據就已改變了比賽，將籃球從更可控的節奏帶往更不受拘束、速度更快的方向。

數據顯示，比賽速度加快可以獲得更多投籃空檔和更高的投籃機率—這一發展受到了一些人的批評。

過去15年，三分球場均出手次數增加一倍。

密爾瓦基公鹿球星里拉德（Damian Lillard）在今年2月全明星賽中說，「現在作為一個聯盟，我們深入研究分析」，這或許會「剝奪比賽的獨創性…（但）我們還是要看怎麼做才能贏球」。