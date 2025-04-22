快訊

逆向撞康橋環島車隊！肇事冷氣工出院一度失聯 致歉曝彎腰撿東西釀禍

涉立委罷免連署書風波 黃呂錦茹無保請回…北檢不服今提抗告

飯糰店曾承諾「有賺能漲房租」…高雄女房東首現身 喊冤：我不是惡房東

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／AI漸為帶來變革 各隊積極利用分析求勝

中央社／ 紐約21日綜合外電報導
本紀聯盟龍頭雷霆被視為2010年代最早採用新科技的球隊之一。 路透
本紀聯盟龍頭雷霆被視為2010年代最早採用新科技的球隊之一。 路透

一支頂尖籃球隊利用人工智慧（AI）找到正確的防守策略，贏得美國職籃NBA總冠軍。這不是未來世界的景象，而是當前籃球場上的現實。

法新社報導，數據專家馬赫斯瓦藍（RajivMaheswaran）不願透露利用AI分析取勝的球隊是哪一支，僅在一段企業影片中說，這件事發生在數年前。

馬赫斯瓦藍是科技新創企業Second Spectrum的共同創辦人，這家公司為NBA提供大量在關鍵比賽中蒐集到的球員位置數據。他說，那是「決定性的時刻」。

10年來，分析理論改變了NBA，AI和其他技術突破仍在不斷精進。

這場革命在21世紀初期萌芽，2013年隨著每座球場都安裝動態捕捉攝影機後真正扎根。

10年後，新科技將球場渲染圖從2D升級到3D，汲取更珍貴的數據。

運動分析作家兼顧問阿拉瑪（Ben Alamar）說，攝影機追蹤每名球員身上的29個點，「所以不只能知道他們的位置，還知道他們的手肘在哪裡、膝蓋在哪裡。」

NBA籃球研究發展部門主管萊恩（Tom Ryan）說：「實際上真的能看到，沒錯，那就是一次嚴密的貼身（防守）。」

阿拉瑪說：「現在30隊全都在做重要的分析，成效不一。」

休士頓火箭、金州勇士和奧克拉荷馬雷霆常被視為2010年代最早採用新科技的球隊。

ESPN分析集團創辦人奧立佛（Dean Oliver）說，雷霆本季在例行賽戰績高居龍頭，「而且他們打法與眾不同」。

他說：「他們迫使（對手）失誤，自己則很少失誤。所以絕對有優勢。」

阿拉瑪說：「這不會使一支單季25勝的球隊變成70勝，但能讓50勝的球隊拿到55勝、56勝。」

他補充說，AI可提供「戰略洞見」，例如「瞭解對陣狀況、找出球員能打出好表現的情境、球員組合」等。

法新社聯絡了12支球隊，沒有一支願意談談他們的分析工作。

奧立佛說：「（可以理解）各隊都想保密。」

他還說，即便在3D技術應用之前，動態捕捉數據就已改變了比賽，將籃球從更可控的節奏帶往更不受拘束、速度更快的方向。

數據顯示，比賽速度加快可以獲得更多投籃空檔和更高的投籃機率—這一發展受到了一些人的批評。

過去15年，三分球場均出手次數增加一倍。

密爾瓦基公鹿球星里拉德（Damian Lillard）在今年2月全明星賽中說，「現在作為一個聯盟，我們深入研究分析」，這或許會「剝奪比賽的獨創性…（但）我們還是要看怎麼做才能贏球」。

延伸閱讀

NBA／雷納德化身得分機器 快艇教頭：健康就能贏任何系列賽

NBA／比活塞少罰15球 尼克總教練噴裁判哨音不公

NBA／活塞苦等17年奪季後賽勝利 教頭：來紐約任務達成

NBA／樂透抽籤順序正式出爐！首輪15順位之後排位確定

相關新聞

NBA／神鬼莫擋飆分秀狂寫紀錄 雷納德：不擔心出手球會不會進

屢屢在季後賽因傷所困的雷納德（Kawhi Leonard），今年情況彷彿回到2018-19年賽季。首戰15投9中得到22分，第2戰更是化身無情的「中距離殺手」，全場19投15中包含4記三分球，狂轟39

NBA／雷納德化身得分機器 快艇教頭：健康就能贏任何系列賽

快艇隊當家球星雷納德（Kawhi Leonard）今天化身無情的「得分機器」，全場19投15中狂轟39分，率快艇在拉鋸戰...

NBA／活塞苦等17年奪季後賽勝利 教頭：來紐約任務達成

活塞隊今天與尼克隊系列賽第二場比賽，康寧漢（Cade Cunningham）全場猛轟33分，施羅德（Dennis Sch...

NBA／稱錯估唐西奇受喜愛程度 獨行俠總管不認交易錯誤

隨著獨行俠在附加賽止步、賽季提前落幕，球迷對於獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）的不滿程度也持續飆升，在今天...

NBA／金塊輸快艇又折兵 穆雷生病、波特肩關節扭傷　

快艇與金塊隊今天進行西區季後賽首輪G2，由快艇以105：102帶走勝利。賽後金塊主控穆雷（Jamal Murray）證實自己感冒，波特（Michael Porter Jr.）則遭遇肩關節扭傷。

NBA／AI漸為帶來變革 各隊積極利用分析求勝

一支頂尖籃球隊利用人工智慧（AI）找到正確的防守策略，贏得美國職籃NBA總冠軍。這不是未來世界的景象，而是當前籃球場上的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。