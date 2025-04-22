NBA／雷納德轟39分比下約柯奇大三元 快艇險勝金塊扳平戰局

季後賽首戰就打到延長賽才分出勝負，西區第4種子金塊隊和第5種子快艇隊今天第2戰又陷入激戰，金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）再度繳出「大三元」數據，快艇當家球星雷納德（Kawhi Leonard）則以19投15中的高命中率轟下39分，讀秒階段中距離得手後又有關鍵抄截，率快艇以105：102踢館成功。

雷納德首節5投俱中攻下12分，助隊以25：31緊咬比分，第二節快艇更打出6：0攻勢追平金塊，加上「大鬍子」哈登（James Harden）外線開火，雷納德更在3人防守下投進半場壓哨三分球，半場打完反以55：52超前。

上半場雷納德10投9中轟下21分，中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）和哈登各10分，金塊只有穆雷（Jamal Murray）12分達到兩位數。

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第三節比分仍拉鋸，5分18秒時穆雷防守鮑威爾（Norman Powell）還險些爆發肢體衝突，金塊布勞恩（Christian Braun）、快艇鄧恩（Kris Dunn）和鮑威爾都吞下技術犯規。快艇單節在雷納德維持高檔命中率、貝頓（Nicolas Batum）讀秒階段投進外線下一度握有78：71優勢，不過約柯奇先飆進外線再完成壓哨補籃，連拿5分讓金塊縮小差距到76：78。

金塊第四節在波特（Michael Porter Jr.）外線、罰球都有建樹下取得97：96超前，快艇雖靠祖巴茲和雷納德接連打進要回領先，穆雷馬上回敬追平三分彈；鮑威爾最後1分半外線也破網，約柯奇1分16秒兩罰俱中後，雷納德54秒中距離跳投又得手，加上抄掉約柯奇的球，金塊有機會追平一擊，布勞恩、約柯奇都失手，讓快艇驚險以105：102帶走勝利。

快艇將系列賽扳平成1：1，雷納德19投15中轟下39分加上5助攻，哈登18分、7助攻，祖巴茲16分、12籃板，鮑威爾也貢獻13分。

約柯奇完成26分、12籃板、10助攻「大三元」，穆雷23分，波特15分、15籃板，葛登（Aaron Gordon）和板凳出發的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）各為金塊貢獻14分。

系列賽第3戰將轉戰洛杉磯，台灣時間周四早上10點登場。