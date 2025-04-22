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NBA／巴克利說巴特勒只是勇士二當家 柯瑞捍衛隊友
勇士隊季後賽首戰擊敗火箭隊，傳奇球星巴克利（Charles Barkley）訪問柯瑞（Steph Curry）時聲稱巴特勒（Jimmy Butler）只是二當家，柯瑞則當場反駁這個說法。
勇士季後賽G1以95：85贏球，巴特勒全場19中10，拿下25分7籃板6助攻5抄截。巴克利稱巴特勒是很棒的球員，並詢問柯瑞，「他讓你有更多休息空間，雖然他沒你那麼出色，但作為球隊二當家也挺不錯，對吧？」
對於巴克利的說法，柯瑞回應，「巴特勒很棒，別搞錯了。他曾帶隊打進總決賽，他的價值是無論什麼情況，都能自行持球進攻，為隊友創造機會。你應該也看到很多次，他能在無解的情況下硬是打出精彩表現。」
「他是真正的持球進攻手，我們可以把球給他，無論是外圍、低位，還是肘區，對手都要重視他的存在。如果我能幫他拉開空間，使防守不敢集中，那就更有幫助，自從他加入以來，我們化學效應就一直非常好」柯瑞說。
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