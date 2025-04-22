快訊

奶貓頭卡在排水口動不了！好心男花5小時救援 母貓帶全家來報恩

康橋學生畢業環島 遭逆向行駛車追撞釀10名國中生輕重傷

兒虐案今開庭禁講「剴剴」2字 檢察官抗議：他是真實存在過的孩子

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／巴克利說巴特勒只是勇士二當家 柯瑞捍衛隊友

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒(左)、柯瑞(右)。 歐新社
巴特勒(左)、柯瑞(右)。 歐新社

勇士隊季後賽首戰擊敗火箭隊，傳奇球星巴克利（Charles Barkley）訪問柯瑞（Steph Curry）時聲稱巴特勒（Jimmy Butler）只是二當家，柯瑞則當場反駁這個說法。

勇士季後賽G1以95：85贏球，巴特勒全場19中10，拿下25分7籃板6助攻5抄截。巴克利稱巴特勒是很棒的球員，並詢問柯瑞，「他讓你有更多休息空間，雖然他沒你那麼出色，但作為球隊二當家也挺不錯，對吧？」

對於巴克利的說法，柯瑞回應，「巴特勒很棒，別搞錯了。他曾帶隊打進總決賽，他的價值是無論什麼情況，都能自行持球進攻，為隊友創造機會。你應該也看到很多次，他能在無解的情況下硬是打出精彩表現。」

「他是真正的持球進攻手，我們可以把球給他，無論是外圍、低位，還是肘區，對手都要重視他的存在。如果我能幫他拉開空間，使防守不敢集中，那就更有幫助，自從他加入以來，我們化學效應就一直非常好」柯瑞說。

Jimmy Butler NBA季後賽 Stephen Curry 勇士

相關新聞

NBA／雷納德轟39分比下約柯奇大三元 快艇險勝金塊扳平戰局

季後賽首戰就打到延長賽才分出勝負，西區第4種子金塊隊和第5種子快艇隊今天第2戰又陷入激戰，金塊當家球星約柯奇（Nikol...

NBA／施羅德關鍵三分退尼克 活塞奪暌違17年季後賽勝利

系列賽首戰靠著第四節21：0攻勢逆轉勝出的尼克隊，今天繼續在主場迎戰活塞隊，在整場比賽一路落後的情況下，第四節再度吹起反...

NBA／巴特勒締造季後賽特別紀錄 格林：他是勇士的冷靜力量

2月從熱火隊轉戰勇士隊的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），昨天季後賽首戰再度展現球星價值，全場攻下25分、7...

NBA／稱錯估唐西奇受喜愛程度 獨行俠總管不認交易失誤

隨著獨行俠在附加賽止步、賽季提前落幕，球迷對於獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）的不滿程度也持續飆升，在今天...

NBA／巴克利說巴特勒只是勇士二當家 柯瑞捍衛隊友

勇士隊季後賽首戰擊敗火箭隊，傳奇球星巴克利（Charles Barkley）訪問柯瑞（Steph Curry）時聲稱巴特勒（Jimmy Butler）只是二當家，柯瑞則當場反駁這個說法。 勇士季

NBA／模板是泰托姆、雷納德 狀元熱門佛雷格宣布投身選秀

在帶領杜克大學止步於NCAA四強賽後，大學籃壇超級明星前鋒佛雷格（Cooper Flagg）在今天正式宣布投身今年NBA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。