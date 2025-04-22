NBA／樂透抽籤順序正式出爐！首輪15順位之後排位確定
聯盟今天針對5組例行賽戰績相同球隊進行丟硬幣決定排位，今年選秀會樂透抽籤順序和後面選秀順位也正式出爐。
前8抽籤順位分別是爵士、巫師、黃蜂、鵜鶘、76人（未拿到前6順位將送給雷霆）、籃網、暴龍、馬刺；其中前3隊擁有14%的機率可以拿到狀元籤。
至於擁有太陽首輪順位的火箭，丟硬幣結果搶在拓荒者前面，取得第9順位，抽到狀元的機率稍微提升為3.8%。
獨行俠丟硬幣贏過公牛，獲得第11順位。國王取得第13順位，老鷹則是排在國王之後的第14順位，這枚樂透籤將屬於馬刺，但老鷹還握有國王前12順位保護的選秀權，除非國王神抽前4順位，不然這枚樂透籤將歸於老鷹。
首輪第15順位之後依序為：
第15順位：邁阿密熱火（將給雷霆）
第16順位：奧蘭多魔術
第17順位：底特律活塞（將給灰狼）
第18順位：曼菲斯灰熊（將給巫師）
第19順位：密爾瓦基公鹿（將給籃網）
第20順位：金州勇士（將給熱火）
第21順位：明尼蘇達灰狼（將給爵士）
第22順位：洛杉磯湖人（將給老鷹）
第23順位：印地安納溜馬
第24順位：洛杉磯快艇（將給雷霆）
第25順位：丹佛金塊（將給魔術）
第26順位：紐約尼克（將給籃網）
第27順位：休士頓火箭（將給籃網）
第28順位：波士頓塞爾蒂克
第29順位：克里夫蘭騎士（將給太陽）
第30順位：奧克拉荷馬雷霆（將給快艇）
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