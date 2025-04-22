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NBA／接任總管僅3年！林書豪貴人遭老鷹開除

聯合新聞網／ 綜合報導
費爾茲。 美聯社
費爾茲。 美聯社

老鷹隊本季拿下東區第8，卻在附加賽接連不敵魔術和熱火隊，連2年無緣季後賽，老鷹今天也宣佈開除總管費爾茲（Landry Fields）。

費爾茲球員時期效力尼克隊時，借沙發給林書豪睡，被視為「林來瘋」推手之一，兩人也成為摯友。

2020年費爾茲加入老鷹管理層，2022年成為總管，去年以3%機率幸運抽中狀元籤，選擇法國前峰里薩赫（Zaccharie Risacher）。

費爾茲離開後，將由薩萊（Onsi Saleh）接任總管，球隊老闆雷斯勒（Tony Ressler）表示，「我真心感謝費爾茲在任期間展現的領導力，讓我們的球隊變更好。我很感激他的付出，祝福他未來一切順利。」

林書豪 老鷹

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