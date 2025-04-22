快訊

比天峰藍更美！iPhone 17 Pro爆配合M4 MacBook Air推全新「天藍色」

關稅亂失業潮將至？2025年科技人「二原因」瘋接案

朱立倫邀426上凱道 黃國昌點頭：發出人民的怒吼

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／施羅德關鍵三分退尼克 活塞奪暌違17年季後賽勝利

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
施羅德（Dennis Schroder）在平手之際命中關鍵三分球，幫助活塞以100：94擊敗尼克。 路透
施羅德（Dennis Schroder）在平手之際命中關鍵三分球，幫助活塞以100：94擊敗尼克。 路透

系列賽首戰靠著第四節21：0攻勢逆轉勝出的尼克隊，今天繼續在主場迎戰活塞隊，在整場比賽一路落後的情況下，第四節再度吹起反攻號角，一度在比賽最後1分15秒追平比數，但關鍵時刻施羅德（Dennis Schroder）命中關鍵三分球，幫助活塞以100：94擊敗尼克，不僅拿下暌違17年的季後賽勝利，還將系列賽追成1：1平手。

尼克在與活塞的系列賽首戰，在第四節開打時還一度落後8分，不過靠著一波21：0的攻勢逆轉戰局，順利在主場搶下首勝，今天雙方繼續在尼克主場交手，尼克在前三節又是一路挨打。

首節尼克外線手感盡失三分球8次出球全都落空，且不僅外線攻勢不順，板凳球員的表現也遠不及活塞，前三節賽事尼克替補球員僅拿下5分，只能靠著先發球員，尤其是布朗森（Jalen Brunson）一人獨挑大樑。

反觀活塞今天不僅康寧漢（Cade Cunningham）能在場上與布朗森互別苗頭，施羅德、畢斯利（Malik Beasley）更是在替補上陣後挹注火力，幫助活塞在前三節打完還保有8分領先。

尼克布朗森攻下全隊最高37分，但這次無法帶隊逆轉了。 路透
尼克布朗森攻下全隊最高37分，但這次無法帶隊逆轉了。 路透

帶著與前場比賽第四節開打時相同的8分落後劣勢，尼克末節再度在布朗森的領軍下展開反撲，他先是在該節剩下2分23秒時後仰跳投命中，幫助尼克追到2分差距，儘管活塞康寧漢隨即送出助攻給杜倫（Jalen Duren）空接灌籃，但布朗森在三分線外出手時又製造對手犯規，並靠著3罰2中讓雙方又回到2差距。

比賽最後1分15秒布朗森在吸引了活塞包夾防守後，找到了籃下空手切入的哈特（Josh Hart）放進追平分，但倒數56秒活塞施羅德三分球命中幫助活塞再要回領先優勢，反觀尼克接下來幾波進攻在三分線外出手都未能命中，最終活塞就以6分差距拿下暌違17年的季後賽勝利，將帶著1：1平局回到主場。

活塞前一次在季後賽取勝，已必須追溯到2008年與塞爾蒂克的東區冠軍賽，當時活塞主力球員還是已經轉任教練的畢拉普斯（Chauncey Billups）以及漢彌爾頓（Richard Hamilton）、華勒斯（Rasheed Wallace）等人。

今天活塞則以康寧漢攻下33分、12籃板最佳，哈里斯15分、13籃板，替補上陣並命中關鍵三分球的施羅德則有20分進帳，尼克則以布朗森37分、7助攻最佳，儘管尼克先發5名球員得分皆上雙，但板凳席上僅有麥克布萊德（Miles McBride）攻下8分，雙方在替補得分上有著35：8的極大落差。

Cade Cunningham Jalen Brunson NBA季後賽 尼克 活塞

延伸閱讀

NBA／第四節21：0海嘯攻勢 尼克強勢逆轉活塞奪首勝

「新好男孩」尼克被控性侵！無套硬上未成年：還有性病

拜登卸任後首發表演說：川普執政不到百日 大傷美國

NBA／只打6秒就收工！尼克鐵人布里吉斯寫連556場出賽紀錄

相關新聞

NBA／施羅德關鍵三分退尼克 活塞奪暌違17年季後賽勝利

系列賽首戰靠著第四節21：0攻勢逆轉勝出的尼克隊，今天繼續在主場迎戰活塞隊，在整場比賽一路落後的情況下，第四節再度吹起反...

NBA／巴特勒締造季後賽特別紀錄 格林：他是勇士的冷靜力量

2月從熱火隊轉戰勇士隊的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），昨天季後賽首戰再度展現球星價值，全場攻下25分、7...

NBA／稱錯估唐西奇受喜愛程度 獨行俠總管不認交易失誤

隨著獨行俠在附加賽止步、賽季提前落幕，球迷對於獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）的不滿程度也持續飆升，在今天...

NBA／湖人高強度練球找回狀態 瑞迪克：前一場失去專注

在與灰狼的系列賽首戰以22分的差距慘敗後，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）在今天受訪時指出，球隊失去了過去一段時間...

NBA／里夫斯未被納入交易案中 成唐西奇體系下最大受益者

洛杉磯湖人今年2月從達拉斯獨行俠手中交易來唐西奇（Luka Doncic），送出戴維斯（Anthony Davis）、克里斯提（Max Christie）與2029年首輪籤，震撼了整個聯盟。儘管交易細

NBA／模板是泰托姆、雷納德 狀元熱門佛雷格宣布投身選秀

在帶領杜克大學止步於NCAA四強賽後，大學籃壇超級明星前鋒佛雷格（Cooper Flagg）在今天正式宣布投身今年NBA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。