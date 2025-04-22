NBA／里夫斯未被納入交易案中 成唐西奇體系下最大受益者

洛杉磯湖人今年2月從達拉斯獨行俠手中交易來唐西奇（Luka Doncic），送出戴維斯（Anthony Davis）、克里斯提（Max Christie）與2029年首輪籤，震撼了整個聯盟。儘管交易細節引發廣泛討論，但在該筆交易中並未被納入的後衛里夫斯（Austin Reaves），如今在唐西奇與總教練瑞迪克（JJ Redick）體系下的表現，已成為交易後的話題之一。

本季截至目前，里夫斯場均攻下20.2分，三分命中率達37%，具備出色的場上判斷與戰術執行能力。他在球隊體系轉型過程中，逐漸承擔更多進攻責任，並展現穩定的終結與組織能力，成為湖人陣中可靠的第三進攻選項。

數據顯示，自唐西奇加入以來，湖人每場三分出手數從平均34次增加至41次，隔離單打比例也從7.4%提高至11.9%。在此進攻模式下，里夫斯獲得更多空檔與錯位機會，投籃命中率與得分效率同步提升。根據資料，他在接球投籃方面的三分命中率達49%（73投36中），該類型進攻的得分效率為每回合1.28分，真實命中率則為61.6%。

除得分數據外，里夫斯的戰術角色也經歷明顯調整。在瑞迪克接手後，他透過掩護出手的回合比率由3.7%提升至7.4%，三分球出手次數從5.1次增加至7.3次。這些變化顯示教練團對其戰術定位的重新設計與角色強化。

根據過去4季的數據，里夫斯的得分表現逐年穩定成長。從2021-22賽季的場均7.3分起步，到2022-23賽季的13.0分、2023-24賽季的15.9分，本季（2024-25）更是突破至20.2分，展現出持續進化的進攻能力。

作為年僅26歲、具季後賽經驗的球員，里夫斯在本季於唐西奇身邊展現穩定表現，進一步突顯其在球隊體系中的重要性。

該筆交易發生時，湖人並未將里夫斯納入談判內容，引發外界對於獨行俠是否錯失潛力後場球員的討論，特別是要送走當家球星的同時，收回里夫斯這樣的資產或許才能更符合獨行俠的整體利益。