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NBA／稱錯估唐西奇受喜愛程度 獨行俠總管不認交易失誤

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
獨行俠總管哈里森。 法新社
獨行俠總管哈里森。 法新社

隨著獨行俠隊在附加賽止步、賽季提前落幕，球迷對於獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）的不滿程度也持續飆升，在今天受訪時哈里森雖然坦言，自己確實錯估了獨行俠球迷對於唐西奇的喜愛程度，但自認在這份工作上沒有做出錯誤決策。

獨行俠在今年季中交易大限無預警的送走球隊一哥唐西奇（Luka Doncic），瞬間成為達拉斯球迷間的「公敵」，儘管在交易案中與唐西奇互換東家的明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）這次在附加賽中表現亮眼，但絲毫擋不下球迷高呼「開除尼可」的聲浪，且根據美國媒體統計數據，哈里森在季後丟了工作的概率仍在持續上升。

在今天舉行的賽季結束記者會上，哈里森也直言確實錯估了獨行俠球迷對於唐西奇的喜愛程度，不過他仍認為這筆交易對於讓獨行俠成為總冠軍競爭球隊來說是一個正確的決定，只可惜球隊陣容受到傷病影響，導致戴維斯在加入後無法與厄文（Kyrie Irving）、湯普森（Klay Thompson）、華盛頓（P.J. Washington）等人長時間磨合，反則將可以讓反彈聲浪更快獲得緩解。

哈里森強調，目前的獨行俠確實是一支冠軍級別的球隊，如果保持健康他們能夠打出高水準的比賽並取勝，這將有助於球迷對這支球隊更加認同，「不幸的是我們沒有做到這一點，所以這樣的情況仍在持續下去。」

哈里森也指出，獨行俠除了會利用今年首輪選秀會補進一名優秀新秀外，也沒有排除在自由市場做出改變的可能性，並認為當下賽季厄文健康歸隊時，他們將找回爭冠實力，「我們相當期待厄文能夠傷癒歸隊，這將讓我們有能力爭奪冠軍。」

Luka Doncic 獨行俠

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