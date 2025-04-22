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NBA／湖人高強度練球找回狀態 瑞迪克：前一場失去專注

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湖人總教練瑞迪克。 歐新社
湖人總教練瑞迪克。 歐新社

在與灰狼的系列賽首戰以22分的差距慘敗後，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）在今天受訪時指出，球隊失去了過去一段時間的專注力，不過今天在進行了一場高強度的訓練後收到相當棒的成效，並期待球員能夠在第二戰中打得更加努力和有組織性。

湖人在與灰狼的系列賽首戰攻守表現全面崩盤，不僅讓灰狼團隊投進高達21顆三分球，自身命中率也不及4成，在攻防兩端表現都不如對手的情況下，以22分差距吞下敗仗，對於原本被認為應該能在此系列賽中佔有優勢的湖人形成當頭棒喝，也讓總教練瑞迪克批評，在季後賽開打前的休息日中球隊逐漸失去專注力。

不過今天湖人進行了一場高強度的訓練，其中包括打了多場的對抗賽，讓瑞迪克直言這將有助於他們解決進攻端的問題，「這可能是我們近幾個月最棒的一次訓練，球員進行了長時間的高強度對抗，我們提升比賽強度並加強戰術組織，當然我們在很多方面都還需要做得更好，而這一切必須先從打得更努力和更有組織性上開始。」

而後衛里夫斯（Austin Reaves）也直言，湖人在首場比賽的表現確實遠不如灰狼，尤其自己在場上更如同遊魂一般，也無法找到享受比賽樂趣的方式，「我打得爛透了，完全沒有發揮自己該有的水準，是什麼原因我也說不上來，但我需要走回球場做自己，打出屬於我的比賽並享受其中。」

至於湖人防守大鎖芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）也表示，前一場比賽讓灰狼里德（Naz Reid）投進6顆三分球，是他們必須解決的問題，「我們不能再讓他投得那麼輕鬆，必須全力干擾他的投籃節奏，我必須變得更加積極，上一場比賽在進攻端找不到節奏，導致我在防守端的能量也下滑這是必須要改進的地方。」

NBA季後賽 湖人

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