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NBA／血栓復原中 公鹿里拉德G2狀態升級為「出賽成疑」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
公鹿隊後場球星里拉德。 美聯社
公鹿隊後場球星里拉德。 美聯社

公鹿隊後場球星里拉德（Damian Lillard）因右小腿深層靜脈血栓，台灣時間3月19日後就再沒出賽紀錄，季後賽第一戰也將缺席，今天球團更新狀態，台灣時間明天登場的第2戰狀態更新為「出賽成疑」（QUESTIONABLE）。

34歲的里拉德例行賽尾聲成傷兵，公鹿雖打下東區第5，但季後賽首戰遭溜馬隊以117：98痛擊。里拉德季後賽前就已增加場上活動，球團也表示他的血狀況已有「明顯改善」，但沒給確切回歸時間表，季後賽首戰也一度傳出來得及回歸，最終仍持續缺陣。

里拉德已停止服用血栓藥物，美國時間上周四首度在血栓後參與團隊完整訓練，醫生告訴公鹿團隊里拉德的恢復速度可說「前所未見」，快速復原要歸功早期治療的功效；早在3月25日確定是血栓前，里拉德就已開始服用相關藥物。

9度入選全明星賽的里拉德，本季出賽的58場例行賽有場均24.9分、7.1助攻表現，上季季後賽更有31.3分、5.0助攻和3.3籃板成績單，若能回歸對公鹿戰力是利多消息。

Damian Lillard NBA季後賽 公鹿

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