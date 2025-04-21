NBA／大讚巴特勒領導力 柯瑞：我們有很好化學效應

勇士隊今天季後賽上演「下剋上」戲碼，在當家球星柯瑞（Stephen Curry）轟下31分、「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）25分聯手下，以95：85擊退西區第2種子火箭隊，兩位球星賽後都大讚對方，巴特勒稱柯瑞是球隊的「蝙蝠俠」，是奪勝重要原因，柯瑞則是提到巴特勒豐富的季後賽經驗，成為今天奪勝關鍵。

巴特勒今天除25分還有7籃板、6助攻、5抄截，第四節末連續得分更澆熄火箭反撲氣燄，幫助勇士踢館成功。

柯瑞提到，「士官長」已經有率隊闖進總冠軍賽的資歷，「他帶給我們的是不論什麼情況，都能輕鬆的為自己或隊友製造出機會。」

今天投進5記三分彈的柯瑞繼續說，巴特勒有很好的持球能力，低位單打也有一套，「自從他來後，我們真的有很棒的化學效應。」

35歲的巴特勒前年率熱火打進總冠軍才不敵金塊隊，今年2月透過交易從熱火轉戰勇士，他出賽的30場例行賽，勇士打下23勝，對上灰熊的附加賽更轟下本季新高38分，今天再度繳出全能數據，幫助勇士在7戰4勝制的系列賽拔得頭籌。

今天勝利也是勇士教頭柯爾（Steve Kerr）季後賽第100勝，勝場數追平布朗（Larry Brown）並列史上第6名，他謙虛說幸運帶領勇士，是球員們贏下勝利，「柯瑞投進些不可思議的進球，進攻端和巴特勒一起帶領球隊。」