快訊

台大醫院鷹架倒塌傳1人失聯 警消緊急搜索管制

缺15到20萬本…外交部：預算遭刪 估10月後護照安全存量吃緊

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／大讚巴特勒領導力 柯瑞：我們有很好化學效應

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士隊柯瑞(左)與巴特勒。路透
勇士隊柯瑞(左)與巴特勒。路透

勇士隊今天季後賽上演「下剋上」戲碼，在當家球星柯瑞（Stephen Curry）轟下31分、「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）25分聯手下，以95：85擊退西區第2種子火箭隊，兩位球星賽後都大讚對方，巴特勒稱柯瑞是球隊的「蝙蝠俠」，是奪勝重要原因，柯瑞則是提到巴特勒豐富的季後賽經驗，成為今天奪勝關鍵。

巴特勒今天除25分還有7籃板、6助攻、5抄截，第四節末連續得分更澆熄火箭反撲氣燄，幫助勇士踢館成功。

柯瑞提到，「士官長」已經有率隊闖進總冠軍賽的資歷，「他帶給我們的是不論什麼情況，都能輕鬆的為自己或隊友製造出機會。」

今天投進5記三分彈的柯瑞繼續說，巴特勒有很好的持球能力，低位單打也有一套，「自從他來後，我們真的有很棒的化學效應。」

35歲的巴特勒前年率熱火打進總冠軍才不敵金塊隊，今年2月透過交易從熱火轉戰勇士，他出賽的30場例行賽，勇士打下23勝，對上灰熊的附加賽更轟下本季新高38分，今天再度繳出全能數據，幫助勇士在7戰4勝制的系列賽拔得頭籌。

今天勝利也是勇士教頭柯爾（Steve Kerr）季後賽第100勝，勝場數追平布朗（Larry Brown）並列史上第6名，他謙虛說幸運帶領勇士，是球員們贏下勝利，「柯瑞投進些不可思議的進球，進攻端和巴特勒一起帶領球隊。」

NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／柯瑞射垮火箭！柯爾喜迎百勝里程碑 並列史上第6

NBA／重申柯瑞就像蝙蝠俠 巴特勒：要不惜一切保護他

NBA／柯瑞、巴特勒聯手轟56分 勇士下剋上擊落火箭

解放柯瑞威能最強搭檔！巴特勒帶給勇士的「天翻地覆」

相關新聞

NBA／柯瑞、巴特勒聯手轟56分 勇士下剋上擊落火箭

透過附加賽搶下季後賽門票的勇士隊，今天面對西區第2種子火箭隊，最多23分領先差點花光，但在當家球星柯瑞（Stephen ...

NBA／大讚巴特勒領導力 柯瑞：我們有很好化學效應

勇士隊今天季後賽上演「下剋上」戲碼，在當家球星柯瑞（Stephen Curry）轟下31分、「士官長」巴特勒（Jimmy...

NBA／柯瑞射垮火箭！柯爾喜迎百勝里程碑 並列史上第6

美國職籃NBA金州勇士今天靠著當家球星柯瑞飆進31分，搭配巴特勒挹注25分、6助攻，最後以95比85擊敗休士頓火箭，順利...

NBA／重申柯瑞就像蝙蝠俠 巴特勒：要不惜一切保護他

以西區第7種子身分迎接季後賽，勇士隊今天上演「下剋上」戲碼，在當家球星柯瑞（Stephen Curry）轟下31分、「士...

NBA／年度獎項入圍公佈！約柯奇挑戰第4座MVP 亞歷山大拚突圍

NBA季後賽全面開戰，聯盟今天也宣布年度獎項入圍者，最受矚目的年度MVP之爭將由金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jo...

NBA／灰熊被血洗51分 莫蘭特：不會再打那麼糟了

從附加賽搶下季後賽門票的灰熊隊，今天首戰遭聯盟戰績最佳的雷霆隊血洗，以80：131吞敗，51分的懸殊差距寫下不名譽紀錄，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。