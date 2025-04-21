NBA／柯瑞射垮火箭！柯爾喜迎百勝里程碑 並列史上第6

金州勇士今天靠著當家球星柯瑞（Stephen Curry）飆進31分，搭配巴特勒（Jimmy Butler）挹注25分、6助攻，最後以95比85擊敗休士頓火箭，順利在季後賽首輪開出紅盤。

勇士今天前往客場挑戰身材具備優勢的火箭，即便開局陷入小幅度落後，不過灣區大軍隨即在第2節調整節奏，同時有效限制對手投籃命中率，帶著雙位數領先進入中場休息。易籃後勇士更憑藉火燙的外線手感，一度讓火箭無力招架、領先超過20分。

然而火箭在決勝節展開強勢反撲，眼看勇士可能將丟掉領先地位，季後賽經驗豐富的巴特勒在關鍵時刻挺身而出，除了連得6分穩定軍心外，還上演漂亮抄截，一舉澆熄對手的反攻氣焰，最後幫助勇士如願踢館成功。

The @warriors put together bucket after bucket in crunch time!



They rode an 11-2 run in a 2-minute stretch to secure the Game 1 victory 🔥 pic.twitter.com/jA6u8FvJWz — NBA (@NBA) 2025年4月21日

在團隊籃板數大幅落後情況下，此役勇士致勝關鍵之一絕對是逼近40%的三分球命中率，尤其當家球星柯瑞飆進全場最高31分，包含砍下5記三分彈，甚至數度完成高難度投籃。而透過交易轉戰勇士的巴特勒也開啟季後賽模式，繳出25分、7籃板、6助攻、5抄截的全能演出。

針對柯瑞不講理的外線發揮，巴特勒賽後接受媒體聯訪笑說，柯瑞如同蝙蝠俠一樣突然現身，「在我們需要的時候帶來驚喜，他將是我們贏得冠軍的關鍵。」

值得一提的是，隨著本場勇士搶下勝利後，總教練柯爾（Steve Kerr）達成執教生涯季後賽百勝里程碑，追平名人堂總教練布朗（Larry Brown），並列NBA史上第6名。