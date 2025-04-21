NBA／重申柯瑞就像蝙蝠俠 巴特勒：要不惜一切保護他

以西區第7種子身分迎接季後賽，勇士隊今天上演「下剋上」戲碼，在當家球星柯瑞（Stephen Curry）轟下31分、「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）25分聯手下，以95：85擊退第2種子火箭隊，首度穿著勇士戰袍打季後賽的巴特勒更說，柯瑞將率球隊贏下總冠軍。

柯瑞例行賽最後一次碰火箭遭嚴加看管，出賽33分鐘但10投僅1中拿3分；今天他仍被整場緊盯，但頻頻投進高難度三分球，包括巴特勒的板凳區隊友都驚嘆不已；最終柯瑞三分球9投5中轟下全場最高31分，另有6籃板和3助攻，率勇士打下客場勝利。

巴特勒今天也有25分、7籃板、6助攻、5抄截全能數據，再度扮演稱職副手，他提到柯瑞表現時，也再度提到附加賽「蝙蝠俠」說法，稱柯瑞就是勇士的蝙蝠俠。

「就像我一直說的，蝙蝠俠會突然出現，你永遠不會看到他，然後他就從天而降，從一棟建築、從一扇門之後，做出一些難以置信的事情。」自稱像是蝙蝠俠助手羅賓的巴特勒強調，柯瑞就是勇士取得勝利、邁向總冠軍的關鍵，「我們必須不惜一切代價保護他。」