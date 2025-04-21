NBA／約柯奇挑戰5年內第4座MVP 賭盤看好亞歷山大
NBA在20日晚間公布年度個人獎項決選名單，雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與金塊約柯奇（Nikola Jokic）均在最有價值球員（MVP）領先，公鹿的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）也在名單中。
美聯社報導，上季MVP的丹佛金塊約柯奇正力求5年來的第4個MVP。奧克拉荷馬雷霆的亞歷山大則是本季得分王，也是雷霆領袖，他率隊本季取得68勝，也正為自己爭生涯首座MVP。
亞歷山大與約柯奇公認是本屆MVP大熱門，以至運動博彩公司BetMGM在例行賽結束後，其他人選的賠率都顯得不切實際。亞歷山大目前是熱門首選，約柯奇排名第二，其他人賠率都超過1賠500。
去年進入MVP決選者同樣是約柯奇與亞歷山大，此外還有當時仍效力於達拉斯獨行俠的唐西奇（Luka Doncic），後者現已是洛杉磯湖人成員。
年度最佳總教練決選名單則有克里夫蘭騎士的亞特金森（Kenny Atkinson）、底特律活塞的比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）及休士頓火箭的尤多卡（Ime Udoka）。
年度最佳教練也是競爭激烈項目，去年贏家戴格諾（Mark Daigneault）今年帶領雷霆拿下68勝，仍未能擠入3人決選名單。
亞特金森執掌騎士在例行賽取得64勝拿下東區龍頭。美國籃球教練協會昨天宣布他為年度最佳教練獎得主。
比克斯塔夫掌活塞兵符才第1年，就與尤多卡一樣能帶球隊進入季後賽，火箭在西區排名高居第2種子。
年度最佳新秀決選名單為聖安東尼奧馬刺卡瑟爾（Stephon Castle）、亞特蘭大老鷹里薩赫（Zaccharie Risacher）、曼菲斯灰熊威爾斯（Jaylen Wells）。
去年選秀第4順位的新人卡瑟爾，可能讓馬刺繼上季全票當選年度最佳新秀的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）後，連續第2年包辦此獎。
年度最佳第六人決選名單為底特律活塞的畢斯利（Malik Beasley）、騎士的傑洛米（Ty Jerome）、波士頓塞爾蒂克的普里查德（Payton Pritchard）。
普里查德絕對是大熱門，不過投票者也明顯注意畢斯利在活塞替補席的表現－本季投進超過300個三分球。傑洛米整個賽季在騎士表現也非常穩定。
年度最佳進步獎決選名單為活塞的康寧漢（Cade Cunningham）、亞特蘭大老鷹的丹尼爾斯（Dyson Daniels）、洛杉磯快艇的祖巴茲（Ivica Zubac）。
康寧漢帶領活塞從一支上季28連敗的弱雞脫胎換骨，本季排名第6，他也理應會出現於年度最佳陣容中。丹尼爾斯與祖巴茲本季表現都非常出色，尤其在防守端。
年度最佳防守球員決選名單為老鷹的丹尼爾斯（Dyson Daniels）、金州勇士的格林（Draymond Green）、騎士的莫布里（Evan Mobley）。
丹尼爾斯是抄截機器，莫布里擁有靠身體對抗而不必靠犯規來保護籃板的天賦；格林在2016-2017賽季獲此獎後，現要爭取個人第2座年度防守獎。
聯盟同時還公布年度關鍵球員（Clutch player of theyear）決選名單，分別是布朗森（Jalen Brunson）、約柯奇，還有愛德華（Anthony Edwards）3大球星。
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