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NBA季後賽／柯瑞、巴特勒聯手轟66分 勇士下剋上擊落火箭

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NBA／柯瑞、巴特勒聯手轟66分 勇士下剋上擊落火箭

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞展現神射功力率勇士搶下客場勝利。 法新社
柯瑞展現神射功力率勇士搶下客場勝利。 法新社

透過附加賽搶下季後賽門票的勇士隊，今天面對西區第2種子火箭隊，最多23分領先差點花光，但在當家球星柯瑞（Stephen Curry）轟下31分、「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）25分聯手下頂住火箭反撲，以95：85搶下客場勝利，完成「下剋上」逆襲。

火箭開賽打出7：0攻勢，首節也握有21：18領先，不過勇士第二節有柯瑞和巴特勒接管戰局，柯瑞節末外線開張後，最後48秒追加28呎的大號三分彈，加上巴特勒2罰中1，兩人聯手率勇士打出一波9：0的節末攻勢，半場打完取得47：34領先。

34分是火箭本季上半場得分新低，第三節11分27秒火箭格林（Jalen Green）上罰球線才終結勇士11：0的跨節猛攻，但勇士在巴特勒中距離得手、命中外線下打出14：7的小高潮，領先擴大到61：41。火箭暫停完柯瑞6分52秒還投進超高難度三分球，讓板凳區的隊友不可置信；6分28秒柯瑞站上罰球線時客場更出現「MVP」呼喊聲，他2罰俱中下勇士領先達到66：43。

火箭接續回敬17：3猛攻，三節打完將差距縮小到60：69。進入第四節火箭進逼，比分差距縮小到7分，勇士靠柯瑞「拆炸彈」投進24秒進攻時間到點的三分球才為球隊止血，連場下的巴特勒都看到直搖頭；火箭持續追分，亞當斯（Steven Adams）進球後差距追到68：72，勇士雖有小裴頓（Gary Payton II）連打進2球，但火箭有史密斯（Jabari Smith Jr.）飆進三分彈，湯普森（Amen Thompso）再進球後比分再縮小到73：76。

關鍵時刻柯瑞再飆三分彈，格林補籃得手讓勇士回到84：75領先，范弗利特（Fred VanVleet）雖為火箭投進外線，穆迪（Moses Moody）也馬上回應底角三分彈，加上巴特勒連打進2球、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）切入和巴特勒快攻灌籃，一波11：0攻勢將領先回到95：82，勝利就此定調，最終勇士就以95：85拔得頭籌。

柯瑞三分球9投5中轟下全場最高31分，巴特勒繳出25分、7籃板、6助攻、5抄截全能數據，波傑姆斯基貢獻14分；火箭以森根（Alperen Sengun）26分最高，布魯克斯（Dillon Brooks）和史密斯各11分，范弗利特拿10分7助攻，但三分球13投僅2中。

NBA季後賽

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