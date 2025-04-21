NBA／傳公牛可能交易佛西維奇 剩1年合約或成轉手關鍵

公牛隊預計將在休賽季再次尋求交易老將中鋒佛西維奇(Nikola Vucevic)，根據美媒報導，球隊曾在交易截止日前與勇士隊接近達成協議，但最終未能敲定細節。

佛西維奇目前正進入與公牛所簽下的三年延長合約的最後一年，2025-26賽季年薪為2150萬美元。由於合約即將到期，因此外界預期他在今年夏天或2026年交易截止日前可能更容易被交易。

若公牛成功將佛西維奇送出，預計將由柯林斯（Zach Collins）接任先發中鋒角色。球隊亦可能透過2025年選秀會補強內線戰力。

REPORT: Warriors Have Checked in with Bulls on Nikola Vucevic



Per @esidery, Golden State has recently checked in on Vucevic. The Warriors have the assets to match his contract and make a deal work. pic.twitter.com/xgBGtgzB5S — GSW Ball Report (@GSWBallReport) 2024年12月19日