NBA／年度獎項入圍公佈！約柯奇挑戰第4座MVP 亞歷山大拚突圍

NBA季後賽全面開戰，聯盟今天也宣布年度獎項入圍者，最受矚目的年度MVP之爭將由金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）、雷霆隊「一哥」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）角逐，約柯奇若獲獎將追平一票傳奇球星，成為4度獲獎的選手。

約柯奇過去4年已3度拿下年度MVP，今年例行賽再繳出29.6分、12.7籃板、10.2助攻的「場均大三元」，若能蟬聯年度MVP將加入張伯倫（Wilt Chamberlain）、「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、羅素（Bill Russell）和「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）行列。

亞歷山大今年也是年度MVP熱門人選，他也是3位入圍者中唯一不曾獲獎的球員。

其他的入圍名單，年度新秀有馬刺隊卡瑟爾（Stephon Castle）、老鷹隊的法國「選秀狀元」里薩赫（Zaccharie Risacher）和灰熊威爾斯（Jaylen Wells）。

年度防守球員是老鷹丹尼爾斯（Dyson Daniels）、勇士隊格林（Draymond Green）和騎士隊莫布里（Evan Mobley）。

年度最佳教練有騎士亞特金森（Kenny Atkinson）、活塞隊比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）和火箭隊尤多卡（Ime Udoka）。

年度第六人是活塞畢斯利（Malik Beasley）、騎士傑洛米（Ty Jerome）和塞爾蒂克隊普里查德（Payton Pritchard）。

最佳進步獎有康寧漢（Cade Cunningham）、老鷹丹尼爾斯和快艇隊中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）；年度關鍵球員有尼克隊布朗森（Jalen Brunson）、灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）和約柯奇。

The three finalists for the 2024-25 Kia NBA Most Valuable Player Award:



▪️ Giannis Antetokounmpo of @Bucks

▪️ Shai Gilgeous-Alexander of @okcthunder

▪️ Nikola Jokić of @nuggets pic.twitter.com/55zmtRRUr7 — NBA Communications (@NBAPR) 2025年4月20日

The three finalists for the 2024-25 Kia NBA Defensive Player of the Year Award:



▪️ Dyson Daniels of @ATLHawks

▪️ Draymond Green of @warriors

▪️ Evan Mobley of @cavs pic.twitter.com/32gTy5KMXi — NBA Communications (@NBAPR) 2025年4月20日

The three finalists for the 2024-25 Kia NBA Rookie of the Year Award:



▪️ Stephon Castle of @spurs

▪️ Zaccharie Risacher of @ATLHawks

▪️ Jaylen Wells of @memgrizz pic.twitter.com/M1SG82NxhQ — NBA Communications (@NBAPR) 2025年4月20日

The three finalists for the 2024-25 Kia NBA Sixth Man of the Year Award:



▪️ Malik Beasley of @DetroitPistons

▪️ Ty Jerome of @cavs

▪️ Payton Pritchard of @celtics pic.twitter.com/HeK8mQvPBQ — NBA Communications (@NBAPR) 2025年4月20日

The three finalists for the 2024-25 Kia NBA Most Improved Player Award:



▪️ Cade Cunningham of @DetroitPistons

▪️ Dyson Daniels of @ATLHawks

▪️ Ivica Zubac of @LAClippers pic.twitter.com/h9oS9pViFo — NBA Communications (@NBAPR) 2025年4月20日

The three finalists for the 2024-25 NBA Coach of the Year Award:



▪️ Kenny Atkinson of @cavs

▪️ J.B. Bickerstaff of @DetroitPistons

▪️ Ime Udoka of @HoustonRockets pic.twitter.com/9Co3ZiqAUJ — NBA Communications (@NBAPR) 2025年4月20日