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NBA／年度獎項入圍公佈！約柯奇挑戰第4座MVP 亞歷山大拚突圍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
年度MVP大對決。圖截自X
年度MVP大對決。圖截自X

NBA季後賽全面開戰，聯盟今天也宣布年度獎項入圍者，最受矚目的年度MVP之爭將由金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）、雷霆隊「一哥」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）角逐，約柯奇若獲獎將追平一票傳奇球星，成為4度獲獎的選手。

約柯奇過去4年已3度拿下年度MVP，今年例行賽再繳出29.6分、12.7籃板、10.2助攻的「場均大三元」，若能蟬聯年度MVP將加入張伯倫（Wilt Chamberlain）、「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、羅素（Bill Russell）和「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）行列。

亞歷山大今年也是年度MVP熱門人選，他也是3位入圍者中唯一不曾獲獎的球員。

其他的入圍名單，年度新秀有馬刺隊卡瑟爾（Stephon Castle）、老鷹隊的法國「選秀狀元」里薩赫（Zaccharie Risacher）和灰熊威爾斯（Jaylen Wells）。

年度防守球員是老鷹丹尼爾斯（Dyson Daniels）、勇士隊格林（Draymond Green）和騎士隊莫布里（Evan Mobley）。

年度最佳教練有騎士亞特金森（Kenny Atkinson）、活塞隊比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）和火箭隊尤多卡（Ime Udoka）。

年度第六人是活塞畢斯利（Malik Beasley）、騎士傑洛米（Ty Jerome）和塞爾蒂克隊普里查德（Payton Pritchard）。

最佳進步獎有康寧漢（Cade Cunningham）、老鷹丹尼爾斯和快艇隊中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）；年度關鍵球員有尼克隊布朗森（Jalen Brunson）、灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）和約柯奇。

NBA季後賽

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