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NBA／灰熊被血洗51分 莫蘭特：不會再打那麼糟了

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

從附加賽搶下季後賽門票的灰熊隊，今天首戰遭聯盟戰績最佳的雷霆隊血洗，以80：131吞敗，51分的懸殊差距寫下不名譽紀錄，讓灰熊當家球星莫蘭特（Ja Morant）嚴肅說：「我們不會再打那麼糟糕了。」

51分是NBA季後賽差距第5多，且是近10年來最大勝分差。灰熊代理總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）說，所幸只是系列賽首戰，球隊可以透過分析和檢討從中學習，修正錯誤。

兩軍例行賽4度對陣，雷霆不但完成橫掃，4戰差距都達兩位數，平均勝分達到18.8分，今天更迫使灰熊發生24次失誤，三分球34投僅6中。

莫蘭特17投6中拿17分已是灰熊最高，附加賽首戰碰勇士隊扭傷右腳踝的他表示身體「感覺很好」，出賽沒問題，球隊也不能再打出如此糟糕表現。

今天12投僅3中的灰熊後衛貝恩（Desmond Bane）也說，要快速揮別今天陰霾，「我們當然會利用今天下午的時間看如何能做得更好，但說到底，這只是一場比賽，不管是輸50分或被絕殺，系列賽都是1：0。當然不是我們想要的結果，但2天後仍有很好的機會。」

系列賽第2戰將於台灣時間周三早上7點半舉行。

NBA季後賽

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