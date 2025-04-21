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NBA／德羅展吃壽司遭瘋狂粉絲騷擾 奪手機爆發衝突

聯合新聞網／ 綜合外電報導
德羅展近日在一間壽司餐廳用餐時與球迷發生衝突。 法新社
德羅展近日在一間壽司餐廳用餐時與球迷發生衝突。 法新社

芝加哥公牛球星德羅展（DeMar DeRozan）近日在一間壽司餐廳用餐時遭遇一名行徑詭異的粉絲，最終雙方爆發激烈衝突，該名粉絲甚至聲稱事後被送上救護車送醫。

根據現場目擊者與影片顯示，該名粉絲突然跑到正用餐的德羅展面前，手持手機對其臉部打光，並語無倫次地喊著：「嘿DeMar，他們沒理由嘗試將我趕出餐廳！」企圖尋求幫助。

對此，德羅展冷靜回應：「拜託，別來到我面前」，並試圖將對方手機奪下，以防干擾持續。不料該名粉絲情緒激動，高喊「我要把我的手機拿回來！」並與德羅展爆發肢體衝突，場面一度失控。

影片中甚至可聽見粉絲對德羅展喊道：「你是我的英雄！」但依舊執意奪回手機。後續該粉絲透過社群平台自述，自己因這場衝突受傷並搭乘救護車送醫，但並未說明具體傷勢。

目前德羅展本人尚未就此事件公開發言，而事件相關細節與是否涉及法律責任，仍有待後續釐清。

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