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NBA／米契爾平喬丹紀錄 傑洛米季後賽處女秀助騎士滅熱火

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
騎士當家米契爾。 美聯社
騎士當家米契爾。 美聯社

東區龍頭騎士隊今天迎接季後賽首戰，除有當家球星米契爾（Donovan Mitchell）30分領軍，第四節還有傑洛米（Ty Jerome）扮演關鍵角色，全場攻下28分就有16分集中在決勝節，助隊澆熄熱火隊反撲氣燄，以121：100收下主場勝利。

這是米契爾連7個季後賽在系列賽首戰從30分起跳，追平「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）紀錄。

身為東區頭號種子，騎士首節取得31：24領先，第二節更將優勢一度擴大到16分，但連3年從附加賽脫穎而出的熱火展現韌性，在阿德巴約（Bam Adebayo）和維金斯（Andrew Wiggins）發揮下助隊第四節縮小差距到90：98，但騎士有傑洛米挺身而出，他連拿10分帶動球隊一波13：4的攻勢，差距回到兩位數，最終騎士就以21分差距在7戰4勝的系列賽拔得頭籌。

今天僅是傑洛米生涯第一場季後賽，例行賽場均12.5分的他轟下騎士次高28分，第四節更有7投6中表現，成為騎士「第四節先生」；葛蘭特（Darius Garland）三分球9投5中也為騎士挹注27分。

熱火例行賽排名東區第10，附加賽連勝2場闖進季後賽寫下新猷，今天以阿德巴約24分最高，赫洛（Tyler Herro）21分。

NBA季後賽

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