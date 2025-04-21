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NBA／泰托姆手傷虛驚一場 衛冕軍逆轉魔術搶頭彩

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
懷特首戰飆進30分，泰托姆(右)則是面臨手傷狀況。 美聯社
懷特首戰飆進30分，泰托姆(右)則是面臨手傷狀況。 美聯社

衛冕軍塞爾蒂克隊今天季後賽首戰在懷特（Derrick White）30分發揮下，以103：86打下魔術隊，但當家球星泰托姆（Jayson Tatum）第四節切入遭毀掉後落地撐到右手腕，雖繼續留在場上但2罰失手；不過後續傳出好消息是，泰托姆賽後進行X光檢查，結果顯示沒有大礙。

意外發生在第四節剩下8分28秒時，「綠衫軍」當時已握有89：73領先，泰托姆切入試圖雙手爆扣，但被凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）干擾；他落地後用手撐地後仰躺在地，起身後握緊右手。裁判檢視重播後將凱威爾波普的犯規升級成惡意犯規，不過泰托姆2罰都失手。

泰托姆透露，剛落地時感覺到一陣陣抽痛，但之後痛感就消失了；今天他出賽40分鐘是塞爾蒂克最久，22投8中包括8投1中的三分球攻下17分、14籃板，比賽中還獲得球迷高喊「MVP」待遇。

上季奪下總冠軍賽MVP的布朗（Jaylen Brown）因膝蓋傷勢缺席最後3場例行賽，今天也回歸貢獻16分，比賽中還有雙手爆扣演出的他說：「我已經一陣子沒做這些事了，不過我們才剛起步。」

衛冕軍兩大球星泰托姆和布朗合計36投僅14中，不過有懷特狂飆7記三分彈在內的30分，普里查德（Payton Pritchard）也在板凳端貢獻19分，助隊甩開魔術糾纏，懷特說：「我們有很多致勝方式，可以向對手施展很多不同招數。」

班凱羅（Paolo Banchero）攻下魔術最高的36分、11籃板，華格納（Franz Wagner）拿下23分，一度助隊半場打完握有1分領先， 但第三節出現6次失誤，讓衛冕軍打出單節30：18的逆轉攻勢，全場15次失誤更讓塞爾蒂克轉化成24分，成為勝負分水嶺。

班凱羅提到，畢竟是季後賽首戰，緊張難免，「所以說實話，我不是很驚訝我們在進攻端打得有點掙扎。」

系列賽第2戰將於台灣時間周四登場，塞爾蒂克同樣握有主場優勢。

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