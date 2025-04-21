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NBA／從防守做起！雷霆痛宰灰熊51分SGA：打出屬於自己球風

中央社／ 綜合外電報導
創下史上最多賽季淨勝分紀錄的雷霆，季後賽首戰就讓灰熊落入深淵。 美聯社
創下史上最多賽季淨勝分紀錄的雷霆，季後賽首戰就讓灰熊落入深淵。 美聯社

NBA進入季後賽對決，西區龍頭奧克拉荷馬雷霆今天以131比80狂虐曼菲斯灰熊，以51分之差創下史上季後賽開幕戰最大分差，也寫下隊史紀錄。

法新社報導，雷霆在這場比賽展現驚人的整體戰力，尤其球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）表現是本賽季最差，今天只拿下15分、5次助攻與3個籃板，但全隊依然能在西區季後賽首輪以51分差虐翻對手。

雷霆所有先發球員得分都達兩位數，其中威廉斯（Jalen Williams）貢獻20分與6助攻，擔任替補的維金斯（Aaron Wiggins）貢獻21分。

這場比賽也寫下NBA季後賽第5大勝分紀錄，同時刷新雷霆隊史紀錄。

雷霆在第二節開賽以一波23比2的攻勢完全壓制對手，亞歷山大表示，「我們打出了屬於自己的球風」。亞歷山大與威廉斯均表示，雷霆的得分都是從防守開始。

雷霆在例行賽以聯盟最佳戰績位居西區龍頭，因此有充足時間準備季後賽，灰熊則是經由附加賽闖進季後賽。

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）繳出17分，但雷霆由霍姆葛倫（Chet Holmgren）與哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）領軍的防守陣容，令莫蘭特與他的隊友喘不過氣。

灰熊上半場僅得36分，下半場表現也不見起色。

莫蘭特矢言：「我們不會再有那麼糟的表現了。」他承諾灰熊將在後天的第2戰重整旗鼓。

「如果我們週二（22日）贏了，系列賽就扯平了。今天這場就不算什麼。」

NBA季後賽

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