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NBA／季後賽G1血洗灰熊51分！雷霆寫特別紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雷霆當家球星亞歷山大。 美聯社
雷霆當家球星亞歷山大。 美聯社

例行賽打下聯盟最佳戰績的雷霆隊，今天季後賽首戰再展現恐怖戰力，點點開花下以131：80大勝灰熊隊，締造史上第6場季後賽勝分超過50分的紀錄。

雷霆首節取得32：20領先，第二節再打出單節36：16攻勢，加上第三節灌進44分，差距一路拉大，最多差距達到56分，當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）說：「我們打出我們的特色，不多不少，僅此而已。我們整年都是如此，這會是我們成功的關鍵，就是堅持做自己。」

例行賽場均轟下32.7分的亞歷山大，今天13投僅4中拿15分，不過有隊友挹注火力，維金斯（Aaron Wiggins）板凳出發贊助21分，威廉斯（Jalen Williams）攻下20分，霍姆葛倫（Chet Holmgren）19分、10籃板；灰熊只有莫蘭特（Ja Morant）和巴格利（Marvin Bagley III）各17分達到兩位數。

上季雷霆在西區準決賽敗給獨行俠隊，成為亞歷山大一大遺憾，之後多次強調要幫助隊友好好準備季後賽，就今天內容來看達到很好效果，他也讚身邊有一群很好的隊友，「我知道這件事很久了，他們表現非常出色。」

NBA季後賽的最大勝分差紀錄是2009年金塊隊以58分差距擊敗鵜鶘隊的前身黃蜂隊，以及1956年明尼亞波利斯湖人（Minneapolis Lakers）133：75大勝聖路易斯老鷹隊（St. Louis Hawks），雷霆今天締造史上第6場季後賽差距50分以上的隊伍，頗有「風水輪流轉」味道。

灰熊2021年12月2日例行賽碰雷霆寫下152：79勝利，血洗73分迄今仍是聯盟紀錄。

NBA季後賽

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