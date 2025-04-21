NBA／季後賽開打 灰狼三分雨打趴湖人

美國職籃ＮＢＡ季後賽昨天點燃戰火，西區第六的灰狼隊是唯一演出「下剋上」的隊伍，團隊外線命中率高達五成，出現廿一記三分彈，以一一七比九十五轟下湖人隊，在七戰四勝賽制拔得頭籌。

湖人二月補進上季率獨行俠隊打進總冠軍賽的明星後衛唐西奇，例行賽更打下五十勝、高居第三種子，季後賽首輪被一面倒看好，昨天第一節在唐西奇十六分領軍下也取得廿八比廿一領先，但灰狼第二節開啟瘋狂外線攻勢扭轉情勢，第三節又灌進卅五分，終場以廿二分大勝。

第一年接下湖人兵符的總教練瑞迪克坦言，不能說球隊沒有準備好迎接季後賽，不過身體對抗無法篤定說團隊已武裝好，「當他們開始加強身體對抗來進行比賽，我們未能做出反應」。

兩隊第二戰將於後天登場，攻下十九分的湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯強調，球隊要做出更好準備，「就系列賽而言，他們第一戰從我們手中搶走主場優勢，但我們有機會扳平戰局，必須打出比今天更好的比賽」。

全場攻下卅七分的唐西奇也說，季後賽首戰在主場感受到很棒的氛圍，遺憾沒能留下勝利，不過系列賽是拿到四勝的球隊才是最後勝家，球隊必須維持四十八分鐘的高強度對抗，才能在季後賽走得更遠。

西區另一場季後賽激戰到最後一刻，金塊隊克服上半場最多落後十五分的劣勢，約柯奇廿九分、十二助攻、九籃板「準大三元」，衛斯克布魯克關鍵時刻攻守兩端有效發揮，驚險在延長賽以一一二比一一○擊敗快艇隊，守住主場勝利。