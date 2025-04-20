NBA／膝傷注射治療感覺良好 布朗迎戰魔術上場時間沒限制

衛冕冠軍塞爾蒂克隊將於台灣時間21日在主場迎戰東區第7種子奧蘭多魔術，展開季後賽首輪征途。儘管陣中悍將布朗（Jaylen Brown）近來因右膝骨挫傷缺陣多場比賽，但經過周六訓練之後，他明確表示：「我感覺很好，明天不會有限制上場時間。」

這位2024年總冠軍賽MVP為了養傷缺席了例行賽最後3戰，據報導，他曾接受膝部注射以減輕疼痛，同時加速恢復。不過本周訓練他全程參與，甚至在周六練習結束後是球隊最後一位離開球場的人。

總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）對布朗的狀況充滿信心：「他看起來很不錯，所有訓練項目都能完成，毫無限制。他在這周的備戰工作做得很好，無論身體還是心理方面狀態都維持很棒。」

而當媒體問及注射細節時，布朗低調回應：「我不想談膝蓋的事，就這樣。我現在只專注在奧蘭多。」

本季布朗場均攻下22.2分，僅次於泰托姆（Jayson Tatum）的26.8分，是球隊不可或缺的第2進攻主軸。塞爾蒂克本季以61勝取得東區第2種子，僅落後克里夫蘭騎士。綠衫軍期盼成為自2017-18年賽季的勇士之後首支成功衛冕的球隊。

儘管塞爾蒂克擁有聯盟最多的18座總冠軍，但自1960年代「指環王」羅素（Bill Russell）領軍達成8連霸以來，還沒有體驗過衛冕成功的滋味。

「我們當然知道我們的目標是什麼，」布朗表示，「但我們的心態是一步一步來，不會去看太遠，也不會低估任何對手。我們只關注第一場比賽，目標就是周一比賽，不是下周、6周後、也不是10年後，就是現在。」

塞爾蒂克將以完全體出戰魔術，朝連霸之路邁出第一步，布朗的回歸無疑為球隊注入一針強心劑。