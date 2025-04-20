聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／慘遭灰狼血洗22分 湖人總教練：不確定有準備好
以西區第3種子身分迎接季後賽，湖人隊今天卻踢到鐵板，且是遭第6種子灰狼隊以117：95帶走勝利，讓湖人總教練瑞迪克（J.J. Redick）坦言，不確定球隊是否準備妥當。
被一面倒看好的湖人，首節在當家球星唐西奇（Luka Doncic）16分領軍下取得28：21領先，但灰狼第二節打出38：20的反撲攻勢，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）和里德（Naz Reid）都挺身而出，讓灰狼寫下22分大勝。
兩隊例行賽交手勝負各半，今天灰狼以5成外線命中率轟進21顆三分彈，防守上雖讓唐西奇首節攻下16分，但詹姆斯（LeBron James）和里夫斯（Austin Reaves）開賽合計前9投只有1中。
瑞迪克提到，心態上全隊都做好準備，「我不確定身體上是否準備好了，如果這樣能說得通。事實上，當他們開始用很大力度上身體來進行比賽，我們沒能立刻反應。」
詹姆斯也說，應該要好好控制能掌控的因素，「被投進21記三分球，被打超過20分的快攻、第二波得分，這些都是我們能掌控的事情。」他表示知道灰狼有很多可以外線出手的球員，球隊該做出更好的防守，「當你給對手有輕易得分的機會，很難去彌補。」
詹姆斯也提到，灰狼給的身體強度可能需要湖人透過整場比賽來適應，台灣時間周三登場的第2戰肯定要做好更多準備，「就系列賽而言，他們今天從我們手中搶走主場優勢，但我們有機會（美國時間）周二扳平戰局，我們必須打出比今天更好的比賽。」
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言