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NBA／慘遭灰狼血洗22分 湖人總教練：不確定有準備好

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹姆斯誓言在第2戰扳回顏面。 路透社
詹姆斯誓言在第2戰扳回顏面。 路透社

以西區第3種子身分迎接季後賽，湖人隊今天卻踢到鐵板，且是遭第6種子灰狼隊以117：95帶走勝利，讓湖人總教練瑞迪克（J.J. Redick）坦言，不確定球隊是否準備妥當。

被一面倒看好的湖人，首節在當家球星唐西奇（Luka Doncic）16分領軍下取得28：21領先，但灰狼第二節打出38：20的反撲攻勢，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）和里德（Naz Reid）都挺身而出，讓灰狼寫下22分大勝。

兩隊例行賽交手勝負各半，今天灰狼以5成外線命中率轟進21顆三分彈，防守上雖讓唐西奇首節攻下16分，但詹姆斯（LeBron James）和里夫斯（Austin Reaves）開賽合計前9投只有1中。

瑞迪克提到，心態上全隊都做好準備，「我不確定身體上是否準備好了，如果這樣能說得通。事實上，當他們開始用很大力度上身體來進行比賽，我們沒能立刻反應。」

詹姆斯也說，應該要好好控制能掌控的因素，「被投進21記三分球，被打超過20分的快攻、第二波得分，這些都是我們能掌控的事情。」他表示知道灰狼有很多可以外線出手的球員，球隊該做出更好的防守，「當你給對手有輕易得分的機會，很難去彌補。」

詹姆斯也提到，灰狼給的身體強度可能需要湖人透過整場比賽來適應，台灣時間周三登場的第2戰肯定要做好更多準備，「就系列賽而言，他們今天從我們手中搶走主場優勢，但我們有機會（美國時間）周二扳平戰局，我們必須打出比今天更好的比賽。」

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