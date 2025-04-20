NBA／湖人攻守遭灰狼全面壓制 唐西奇：必須對抗48分鐘

被外界看好能夠闖過首輪灰狼的湖人大軍，沒想到首戰主場出賽就踢到大鐵板，從外線火力、進攻傳導到防守端，幾乎都被灰狼全面壓制，一度輸到27分之多，最終以22分之差慘敗。

灰狼此戰三分球42投21中，可說是重創湖人防線，即使團隊僅有10次罰球機會，低於湖人的16次，同時被吹了21次犯規也超過對手的一倍，但灰狼充分掌控籃板優勢，助攻次數更是29比15的巨大差距，從第二節開始超前比分後，灰狼就完全沒給湖人太多反擊機會。

從替補得分來看，以里德（Naz Reid）的23分為首，灰狼一共拿下43分，遠遠壓過湖人的13分，成了雙方比分差距的另一重要關鍵。除了里德外，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）也以13投11中轟進全隊最高25分，兩人的強勢發揮都造成湖人防線的沉重負擔。

「通常情況下，當有一支球隊像今晚投籃那樣精準的話，是很難被擊敗的。」湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）。

拿到37分的唐西奇（Luka Doncic）則表示：「我們在首節取得7分領先優勢後就鬆懈了，但這在季後賽中顯然是行不通的。我們必須加強身體對抗，整個48分鐘都是。」

「顯然，灰狼擁有很多優質射手。在限制對手三分球方面，我們必須做得更好。」唐西奇說。

對於灰狼能取得重要客場勝利，殺得湖人措手不及的里德直言：「我知道我們今晚更渴望勝利。某種程度上這是必須的，尤其是在你是不被看好的一方時。」

湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）賽後談到這場失利，表示：「灰狼在各個方面都壓制湖人。打得更強硬，展現更好的運動能力和速度，全力爭搶每一顆球。這是湖人本季表現最差的比賽之一，毫無能量，彷彿在打一場無關緊要的例行賽。」