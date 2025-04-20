NBA／衛斯特布魯克打下老東家 約柯奇：他最有自信

金塊隊今天辛苦在延長賽以112：110擊敗快艇隊，金塊後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）最後階段攻守兩端都有建樹，完成「準大三元」的隊友約柯奇（Nikola Jokic）更形容，「衛少」是這組季後賽系列賽自信最強的球員。

衛斯特布魯克例行賽曾出現連兩場關鍵上籃「放槍」導致金塊輸球，今天雖只有17投5中表現，但全場15分就有10分集中在第四節和延長賽，包括正規賽讀秒階段飆進超前三分彈，延長賽最後10秒更干擾快艇發球成功，讓「大鬍子」哈登（James Harden）發生關鍵失誤。

約柯奇就被問到，這場季後賽是否會讓衛斯特布魯克獲得更多自信？約柯奇聳肩回答說：「他的自信？我認為他是這個系列賽所有球員中最有自信的人。」

根據美國《ESPN》數據，快艇季後賽第一戰對衛斯特布魯克「放投」，當他外線出手時防守者的平均距離達到9.6呎，是2013到14球季有球員數據追蹤後單場至少5次出手的最遠距離，此舉也讓快艇付出代價；上個賽季還是快艇一員的「衛少」也分享，延長賽快艇的發球戰術，自己很清楚會如何執行，才會有這次的成功防守。

金塊代理總教練艾德曼（David Adelman）也讚，這就是衛斯特布魯克的實力，「防守端他無疑不可思議。」快艇今天發生20次失誤，艾德曼認為就算不是「衛少」直接造成，間接也有影響，「進攻端，好幾次他進攻時，我認為可以拉出來再執行，但這就是衛斯特布魯克，以進攻模式面對比賽，我不認為經過17年他會有什麼改變，如果他看到有人在面前一對一，他就會攻擊，他第四節就投進一記精彩的三分球。」