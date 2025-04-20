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NBA／第四節21：0海嘯攻勢 尼克強勢逆轉活塞奪首勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
尼克第四節發動猛攻搶下首勝。 法新社
尼克第四節發動猛攻搶下首勝。 法新社

活塞隊當家球星康寧漢（Cade Cunningham）今天迎接生涯第一場NBA季後賽，球隊第三節最多取得9分領先，但第四節卻陷入超過4分鐘的進攻當機，讓尼克隊打出一波21：0的海嘯攻勢逆轉，最終以123：112留下勝利。

尼克本季打下東區第3，今天碰第6種子活塞打得辛苦，首節兩隊27：27戰平，半場打完尼克也僅以57：55領先；活塞第三節末打出一波7：0攻勢，領先擴大到87：78，並帶著91：83領先進入決勝節。

施羅德（Dennis Schrode）第四節進球後活塞仍握有98：90優勢，但尼克接續在板凳奇兵佩恩（Cameron Payne）發揮下吹起號角，他和布朗森（Jalen Brunson）接連取分先助隊98：98扳平，活塞暫停後也沒止血，布朗森又在7分16秒切入得手，雖沒完成「3分打」仍助尼克超前，佩恩又追加三分彈，活塞失誤又讓布朗森快攻得手，尼克一波21：0攻勢反取得13分領先。

活塞雖靠畢斯利（Malik Beasley）外線進球終止尼克猛攻，康寧漢節末又飆進三分彈，但追分仍宣告失利，讓尼克在7戰4勝賽制中拔得頭籌。

布朗森攻下34分是全場最高，唐斯（Karl-Anthony Towns）貢獻23分、11籃板，阿努諾比（OG Anunoby）也挹注23分；佩恩今天化身板凳區的「第四節先生」，全場14分有11分集中在決勝節，成尼克逆轉勝功臣。

哈里斯（Tobias Harris）25分是活塞最佳，康寧漢21分，畢斯利（Malik Beasley）替補出賽拿下20分。

NBA季後賽

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