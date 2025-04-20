NBA／打21分鐘多項數據掛蛋 「遊魂」庫茲瑪寫淒慘紀錄

公鹿隊今天以98：117不敵溜馬隊，7戰4勝制的季後賽首輪吞下首敗，先發前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）更寫下淒慘紀錄，他上場21分鐘但得分在內的多項數據掛蛋，成為史上僅僅第6位季後賽至少出賽20分鐘卻宛如「遊魂」一般的球員。

庫茲瑪今天5投盡墨，2次罰球機會也沒把握，且除了沒分數進帳，他也沒有任何籃板、助攻、抄截和阻攻，幾乎一片空白的紀錄中唯一優點就是失誤也是掛零。

這已是庫茲瑪生涯第8個NBA賽季，今年從巫師隊被送到公鹿，穿上新戰袍的第一場季後賽卻是締造難堪數據，出現2犯規的他正負值也是全場最差的負24。

根據統計，庫茲瑪出賽超過20分卻在多項數據掛零，成為史上第6人，「前輩」有1986年的盧卡斯（Maurice Lucas）、1993年的凱吉（Michael Cage）、2005年的貝瑞（Brent Barry）、2008年的包溫（Bruce Bowen）和2015年的鄧利維（Mike Dunleavy Jr.），其中貝瑞出賽時間22分12秒，比今天庫茲瑪的21分35秒更長，不過當時貝瑞所屬的馬刺隊打下勝利，公鹿今天卻吞下19分慘敗。

這也是庫茲瑪本季第2次得分掛蛋，第一次是去年11月穿著巫師戰袍出戰快艇隊時。