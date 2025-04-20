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NBA／約柯奇「準大三元」克服15分落後 金塊延長賽驚險退快艇

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
約柯奇率領金塊驚險擊退快艇，守住季後賽首戰勝利。 美聯社
約柯奇率領金塊驚險擊退快艇，守住季後賽首戰勝利。 美聯社

上半場最多落後15分，金塊隊下半場在當家球星約柯奇（Nikola Jokic）領軍下扳平戰局，葛登（Aaron Gordon）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）關鍵時刻攻守兩端也有貢獻，聯手助隊在延長賽以112：110力退快艇隊，驚險守住季後賽首戰勝利。

打下西區第5名的快艇，例行賽尾聲是聯盟狀況最佳的球隊之一，近21戰打下18勝，帶著8連勝到丹佛踢館，今天上半場也握有泰半優勢，首節以35：27領先，第二節中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）灌籃得手後更將優勢擴大到49：34；金塊約柯奇和葛登接連取分回敬一波15：4猛攻，半場打完先將差距縮小到49：53。

快艇第三節仍維持些微領先，但金塊第四節先有穆雷（Jamal Murray）打進追平球，衛斯特布魯克讀秒階段飆進三分彈更讓金塊取得98：96領先；快艇雖有「大鬍子」哈登（James Harden）投進追平球，將戰局逼到延長賽，但金塊有葛登持續發揮，布勞恩（Christian Braun）再飆三分彈，葛登和約柯奇最後階段接連4罰也都把握，衛斯特布魯克還造成哈登關鍵失誤，就算鮑威爾（Norman Powell）幫快艇飆進外線也維持已晚，最終金塊就以2分差捍衛主場。

約柯奇出賽46分鐘攻下29分、12助攻、9籃板的「準大三元」，葛登25分，上場48分鐘的穆雷也有21分、9籃板、7助攻，衛斯特布魯克替補端貢獻15分、8籃板，聯手助隊在總教練馬龍（Michael Malone）被炒掉後取得4連勝。

哈登出賽43分鐘，攻下32分外帶11助攻都是快艇最高，雷納德（Kawhi Leonard）拿27，祖巴茲21分。

金塊和快艇上度季後賽碰頭已是2020年新冠肺炎疫情下在迪士尼舉辦的「泡泡賽季」，當時金塊在系列賽1：3落後下連勝3場淘汰快艇；今年辛苦搶下首戰勝利，第2戰將於台灣時間周二登場。

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