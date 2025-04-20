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NBA／熱火、灰熊 搭上季後賽末班車

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導

NBA附加賽昨天進行最後一天賽程，熱火與老鷹隊之戰一路拉鋸，最終熱火靠米契爾、赫洛在延長賽攜手砍進五顆三分球，以一二三比一一四擊敗老鷹，不僅連續三年以東區第八種子闖進季後賽，也是史上首支分區排名第十名靠附加賽客場二連勝晉級季後賽的球隊。

熱火在附加賽首輪連三年淘汰公牛後，昨天與老鷹爭奪東區老八，第二節一度取得十七分領先，但第四節老鷹在楊恩領軍下展開反撲，他在倒數一秒投進追平比數上籃，將比賽帶入延長賽，不過熱火米契爾、赫洛在延長賽砍進五顆三分球，最終以九分差距取勝，將在季後賽首輪對上騎士。

熱火以分區第十前進季後賽，寫下聯盟首見紀錄，總教練史波史特拉說，「我們可是打贏兩場客場比賽，我知道我們團隊有多渴望打贏這場比賽，從他們的眼神中，我就看到這一點」。

西區附加賽最後一戰由第八名灰熊出戰第十名獨行俠，灰熊主控莫蘭特在前一場腳踝扭傷的情況下，昨天注射止痛劑出賽，他在首節就貢獻十二分，還完成一次驚天補扣，最終灰熊也在最多廿五分領先情況下，以一二○比一○六搭上西區季後賽末班車。

談到腳踝傷勢，全場攻下廿二分的莫蘭特賽後說：「我覺得這次傷比之前更嚴重，但這不是一場一般賽事，我腦中只想著要如何才能上場，但球團人員與隊醫給了我所需的訊息，我想要打這場比賽，並贏得勝利」。

NBA季後賽

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