快訊

早上6點半猛按門鈴！檢辦罷林沛祥連署涉偽挨轟 基檢吐原因

昔日「世界最富小島」陷財務危機？ 這國竟淪落到要賣黃金護照

NBA／開啟季後賽「全力」模式 詹姆斯：我們有能力奪冠

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯準備開啟季後賽模式。 路透社
詹姆斯準備開啟季後賽模式。 路透社

洛杉磯湖人將於台灣時間周日與灰狼展開首輪7戰4勝系列賽，而在賽前最後一次訓練後，詹姆斯（LeBron James）堅定的言語傳遞出一個明確訊息：他相信這支球隊具備爭奪冠軍的實力。

「當然，我相信我們有能力爭冠，」詹姆斯毫不遲疑地回應道。

這份信念，尤其是在2月球隊交易來超級巨星唐西奇（Luka Doncic）之後，進一步在球隊內部蔓延。主帥瑞迪克（JJ Redick）指出，詹姆斯的信心就是整支球隊的催化劑：「當你的領袖如此篤定，其他球員自然會跟著相信。這種信念會凝聚整個團隊。」

替補後衛古德溫（Jordan Goodwin）已經明顯觀察到詹皇心態上的轉變：「他變得更專注了。你可以從他的言行看出來，他變得比平常更具聲量，也更加帶動大家。他準備好了。」

年滿40、邁入NBA第22季，詹姆斯對季後賽仍抱持敬畏之心。本季因腹股溝傷勢影響，他曾在3月短暫休兵，但仍強勢回歸。這將是詹姆斯生涯第288場季後賽，進一步刷新他所保持的NBA歷史紀錄。

值得一提的是，灰狼是詹姆斯生涯僅有4支還沒在季後賽遭遇過的對手。

「這是種祝福，」詹姆斯說，「到了我這個年紀、打了這麼多年，還能站在季後賽的舞台上，我從不把這當作理所當然。我們是16支還在拚搏的球隊之一，只要還有機會去爭奪總冠軍金盃，就已經值得感恩了。」

NBA季後賽

相關新聞

NBA／交易唐西奇後第77天！獨行俠無緣季後賽 戴維斯留遺憾

在台灣時間2月2日唐西奇（Luka Doncic）被交易後的第77天，獨行俠今天在附加賽最終生死戰以14分差敗給灰熊，確定無緣季後賽。 對比當初交易當家少主所掀起的無比波瀾，如今流於平淡的無力掙

NBA／熱火騎士季後賽歷史首次對決 逆襲基因增添想像空間

邁阿密熱火經歷如雲霄飛車般起伏的2024-25年賽季後，在附加賽連續擊退公牛和老鷹，成為史上第一支分區第10種子取得季後賽門票的球隊，球隊連續6年闖進季後賽，也是連3季以第8種子身分準備逆流而上。

NBA／兩大季後賽天神坐鎮 ESPN一面倒看好湖人淘汰灰狼

湖人由菜鳥教練瑞迪克（JJ Redick）領軍打出令人驚艷的賽季，尤其季中交易來唐西奇（Luka Doncic），更讓全隊進攻提升另一個檔次。 根據美國媒體統計，唐西奇生涯季後賽平均30.92分

NBA／開啟季後賽「全力」模式 詹姆斯：我們有能力奪冠

洛杉磯湖人將於台灣時間周日與灰狼展開首輪7戰4勝系列賽，而在賽前最後一次訓練後，詹姆斯（LeBron James）堅定的言語傳遞出一個明確訊息：他相信這支球隊具備爭奪冠軍的實力。 「當然，我相信

NBA／老江湖勇士大戰年輕火箭 專家看好下剋上6場買單

隨著曼菲斯灰熊今天在附加賽第2輪擊敗獨行俠搶下第8種子，美國職籃NBA西區季後賽對戰確定。其中最受矚目的就屬明天開打的湖...

NBA／獨行俠無緣季後賽成交易輸家 抽狀元籤機率1.8%

美國職籃NBA達拉斯獨行俠今天在附加賽第2輪慘敗給灰熊，確定無緣季後賽，經歷了交易過後的慘澹球季，根據美國媒體計算，獨行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。