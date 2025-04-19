NBA／開啟季後賽「全力」模式 詹姆斯：我們有能力奪冠

洛杉磯湖人將於台灣時間周日與灰狼展開首輪7戰4勝系列賽，而在賽前最後一次訓練後，詹姆斯（LeBron James）堅定的言語傳遞出一個明確訊息：他相信這支球隊具備爭奪冠軍的實力。

「當然，我相信我們有能力爭冠，」詹姆斯毫不遲疑地回應道。

這份信念，尤其是在2月球隊交易來超級巨星唐西奇（Luka Doncic）之後，進一步在球隊內部蔓延。主帥瑞迪克（JJ Redick）指出，詹姆斯的信心就是整支球隊的催化劑：「當你的領袖如此篤定，其他球員自然會跟著相信。這種信念會凝聚整個團隊。」

替補後衛古德溫（Jordan Goodwin）已經明顯觀察到詹皇心態上的轉變：「他變得更專注了。你可以從他的言行看出來，他變得比平常更具聲量，也更加帶動大家。他準備好了。」

年滿40、邁入NBA第22季，詹姆斯對季後賽仍抱持敬畏之心。本季因腹股溝傷勢影響，他曾在3月短暫休兵，但仍強勢回歸。這將是詹姆斯生涯第288場季後賽，進一步刷新他所保持的NBA歷史紀錄。

值得一提的是，灰狼是詹姆斯生涯僅有4支還沒在季後賽遭遇過的對手。

「這是種祝福，」詹姆斯說，「到了我這個年紀、打了這麼多年，還能站在季後賽的舞台上，我從不把這當作理所當然。我們是16支還在拚搏的球隊之一，只要還有機會去爭奪總冠軍金盃，就已經值得感恩了。」