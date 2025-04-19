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NBA／兩大季後賽天神坐鎮 ESPN一面倒看好湖人淘汰灰狼

中央社／ 綜合報導
詹姆斯和唐西奇的搭檔將帶給防守者不小麻煩。 路透
詹姆斯和唐西奇的搭檔將帶給防守者不小麻煩。 路透

湖人由菜鳥教練瑞迪克（JJ Redick）領軍打出令人驚艷的賽季，尤其季中交易來唐西奇（Luka Doncic），更讓全隊進攻提升另一個檔次。

根據美國媒體統計，唐西奇生涯季後賽平均30.92分，在NBA史上僅次於「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的33.45分；而NBA季後賽生涯得分王，正是唐西奇隊友詹姆斯（LeBron James）的8162分，這兩名季後賽天神級戰將首度合作，更讓外界期待。

ESPN也在季後賽前由10名專家進行預測投票，湖人和灰熊之戰，結果有8人認為湖人會在打完6戰晉級、2人認為打到第7戰晉級，等於10名專家都認為湖人可以闖過首輪。

唐西奇在賽前受訪時提到，「我很喜歡大場面的比賽，尤其是季後賽這種需要100%投入的情況，我真的很期待比賽開打」。

灰狼在最後21場例行賽贏了17場，且總勝場數也僅少湖人1場，雙方實力相當接近；瑞迪克提到：「灰狼不是典型的第6種子，他們有各種不同類型的球員，實力相當堅強。」

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