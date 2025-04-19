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NBA／老江湖勇士大戰年輕火箭 專家看好下剋上6場買單

中央社／ 台北19日電
柯瑞將面臨火箭年輕防守陣考驗。 法新社
柯瑞將面臨火箭年輕防守陣考驗。 法新社

隨著曼菲斯灰熊今天在附加賽第2輪擊敗獨行俠搶下第8種子，NBA西區季後賽對戰確定，分別為第1的奧克拉荷馬雷霆對第8的曼菲斯灰熊、第2的休士頓火箭對第7的金州勇士、第3的洛杉磯湖人對第6的明尼蘇達灰狼、第4的丹佛金塊對第5的洛杉磯快艇。

西區各隊戰力接近，連例行賽拚到最後1天才決定誰能打季後賽、誰得打附加賽，季後賽首輪同樣難以預測。

NBA的「流量密碼」勇士隊，附加賽首輪擊敗灰熊，搶下第7種子，首輪對上滿滿年輕人的火箭。

勇士自從巴特勒（Jimmy Butler）加盟後，打出24勝7敗的戰績，他和柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）等3名老將產生出極佳的化學反應；反觀火箭陣中，僅范弗利特（Fred VanVleet）、布魯克斯（Dillon Brooks）較有季後賽經驗。

根據ESPN統計，火箭的球員在季後賽上場時間僅11000多分鐘，而勇士則是高出1倍；另外自從2003年以來，火箭在7戰4勝制的比賽中，勝率僅37%，因此多名專家看好勇士能在6場比賽晉級。

約柯奇遭遇快艇夾擊。 路透社
約柯奇遭遇快艇夾擊。 路透社

金塊和快艇之戰同樣充滿話題，從歷史上來看，金塊明星中鋒約柯奇（Nikola Jokic）從2021年4月到2023年11月，參加了對快艇的10場比賽，並且贏了其中9場；但在他參與的最近5次交手，反而是快艇贏了4場。

金塊的最大變數就是後衛穆雷（Jamal Murray），健康的他，在4次擊敗快艇的比賽中，投籃命中率高達53%、三分球更是21投11中。

只不過，在雷納德（Kawhi Leonard）和哈登（James Harden）都健康下的快艇，確實很難被擊敗，更何況他們還有一個打出全明星身手的中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）。

而擁有詹姆斯（LeBron James）和唐西奇（Luka Doncic）兩大季後賽戰神級的紫金軍團，搭配里夫斯（Austin Reaves）的崛起和團隊防守表現，從經驗值、球星光環到攻守環節的強度，勢必會讓灰狼難以招架，也因此專家們幾乎一致看好湖人可以過關。

亞歷山大率雷霆例行賽4戰橫掃灰熊。 美聯社
亞歷山大率雷霆例行賽4戰橫掃灰熊。 美聯社

最後雷霆對灰熊之戰，應該毫無意外，會由雷霆輕鬆過關晉級。

Jimmy Butler NBA季後賽 Stephen Curry 勇士 火箭

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