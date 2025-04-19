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NBA／交易唐西奇後第77天！獨行俠無緣季後賽 戴維斯留遺憾

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇與戴維斯互換東家，如今兩人際遇也大不相同。 法新社
唐西奇與戴維斯互換東家，如今兩人際遇也大不相同。 法新社

在台灣時間2月2日唐西奇（Luka Doncic）被交易後的第77天，獨行俠今天在附加賽最終生死戰以14分差敗給灰熊，確定無緣季後賽。

對比當初交易當家少主所掀起的無比波瀾，如今流於平淡的無力掙扎，似乎也預告著達拉斯球迷的寒冬還正在開始。

上季勇闖總冠軍賽的獨行俠，時隔一年人事全非，成為2020年勇士之後第一支前一季進總冠軍賽之後無緣季後賽的球隊。

如此結果對於拖著傷勢狂砍40分的戴維斯（Anthony Davis）來說，無疑是更為艱難。不僅中斷他生涯在附加賽4勝0敗的不敗之身，對照湖人以第3種子全力衝擊總冠軍的姿態，眼下他也只能靜養傷勢，等待來年的重新振作。

戴維斯飆40分奮戰到受傷退場，仍無力挽回球隊頹勢。 路透社
戴維斯飆40分奮戰到受傷退場，仍無力挽回球隊頹勢。 路透社

「我感謝達拉斯、球迷和隊友們，在目前的情況下，他們仍然接納我、張開雙臂歡迎我。你無法控制所發生的事情。傷病發生了，而我盡了自己所能重返賽場，打完這個賽季，努力帶領我們打進季後賽。我竭盡全力想幫助球隊贏下比賽，輸了，就只能回家了。」戴維斯說。

「很明顯，這其中包含許多複雜的情感。我知道球迷的一些情緒並不是針對我的。這座城市的人們曾喜愛那個球員。球隊送走了一個人，又有新球員加入，即便他們想要接納你，也對你心懷感激，但那種情感上的衝擊依然會讓人感到刺痛。」

戴維斯所面臨的複雜情緒，湯普森（Klay Thompson）亦是同樣情況。放棄續留勇士轉戰達拉斯，也沒有選擇加入家鄉球隊湖人，最後卻是屏除在季後賽大門之外。這是戴維斯生涯第7次無緣季後賽，湯普森生涯則是第5次。

轉戰達拉斯尋求新契機的湯普森，卻又再次落馬附加賽。 美聯社
轉戰達拉斯尋求新契機的湯普森，卻又再次落馬附加賽。 美聯社

「這個賽季實在太混亂了！我認為我們堅持下來，我們一度只剩下8、9個人可以比賽，我們頂住了壓力，進入附加賽，爭取到了晉級季後賽的機會。像這樣淘汰出局真的很糟糕，但我為休息室裡的每一個人感到驕傲。」湯普森說。

談到獨行俠這個賽季的各種狀況，總教練基德（Jason Kidd）表示：「我會好好反思這個賽季，看看自己哪裡可以做得更好。」

Anthony Davis Jason Kidd Klay Thompson NBA附加賽 獨行俠

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