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NBA／塞爾蒂克拚連霸先破解魔術 64勝騎士虎視眈眈

中央社／ 台北19日電
泰托姆(右)對位米契爾。 歐新社
泰托姆(右)對位米契爾。 歐新社

NBA季後賽即將於台灣時間20日登場，其中衛冕軍波士頓塞爾蒂克首輪將對上從附加賽出線的奧蘭多魔術，朝著近7年首支完成連霸球隊目標前進。

上季在「雙星」泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）領軍下，塞爾蒂克風光勇奪NBA總冠軍，終結超過15年的冠軍荒，同時笑納隊史第18面冠軍錦旗，並再次超越洛杉磯湖人，獨居NBA史上最多冠軍球隊的頭銜。

本季塞爾蒂克主力陣容幾乎沒有變動，仍維持不俗競爭力，甚至替補出發的普里查德（Payton Pritchard）繳出生涯年表現，有望問鼎年度最佳第六人獎項，讓塞爾蒂克的戰績高居東區例行賽第2種子，僅次於克里夫蘭騎士，同時打破金州勇士締造的團隊單季三分球紀錄，成為外線砲火凶猛的球隊。

隨著NBA季後賽進入倒數計時，塞爾蒂克首要目標自然是鎖定2連霸，並挑戰繼2017-18年賽季的勇士隊後，再有球隊如願完成衛冕。

尼克和活塞相隔33年再度季後賽對決。 美聯社
尼克和活塞相隔33年再度季後賽對決。 美聯社

綠衫軍季後賽首輪將面對從附加賽出線、由華格納（Franz Wagner）及班凱羅（Paolo Banchero）領軍的魔術隊，其中布朗的右膝骨挫傷勢恢復程度，可能將影響塞爾蒂克能否順利闖過頭關。

至於取得隊史次佳64勝、榮膺東區例行賽頭號種子的騎士，本季由雙衛米契爾（Donovan Mitchell）和葛蘭德（Darius Garland）搭配「雙塔」莫布里（Evan Mobley）、艾倫（Jarrett Allen）等人聯手發揮，加上透過交易補進杭特（De'Andre Hunter）這塊重要拼圖，完成隊史第3度單季例行賽60勝里程碑，季後賽首輪將面對壓線取得晉級門票的邁阿密熱火。

休賽季動作頻頻的紐約尼克，藉由交易先後換回後衛布里吉斯（Mikal Bridges）、明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns），也打出不錯的化學效應，高居東區例行賽第3種子，季後賽首輪對手則是本季完全脫胎換骨、睽違6年重返季後賽舞台的底特律活塞。

溜馬公鹿連兩年季後賽交鋒。 路透社
溜馬公鹿連兩年季後賽交鋒。 路透社

另外，東區例行賽位居第4種子的溜馬，上季在東區冠軍賽遭到塞爾蒂克橫掃，本季誓言捲土重來，然而季後賽首輪對手並不好惹，是帶著8連勝氣勢進入季後賽的公鹿，其中里拉德（Damian Lillard）因右小腿深部靜脈血栓而無限期停賽，能否在系列戰復出可能將成為影響戰局關鍵。

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