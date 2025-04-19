NBA／馬刺波總驚傳在餐廳暈倒送醫 身體無礙已返家

馬刺傳奇總教練波波維奇（Gregg Popovich）日前在餐廳突發身體不適昏倒，被緊急送醫治療。所幸根據後續，現年76歲的波波維奇目前已經返家休養，狀況穩定。

這項消息是由《TMZ》率先披露，波波維奇是在美國時間週二晚間在餐廳突然身體不適昏倒，後緊急被放上擔架，送往醫院治療。當地急救人員指出，波波維奇在送醫過程中保持清醒，當下並無生命危險。

這已經不是波波維奇本季首次傳出健康問題。他去年11月2日曾因「輕微中風」緊急缺席比賽，隨後就未再執教本季任何比賽，由助理教練強森（Mitch Johnson）暫代主帥一職，率隊打出31勝45敗的成績。

波波維奇自1996-97賽季接掌馬刺兵符至今，累積1412勝，是NBA史上例行賽勝場數最多的教練；他在季後賽也累積170勝，率隊奪下5座總冠軍。2023年，他與球隊簽下5年合約，展現延續執教意願。

儘管近期健康狀況令人擔憂，但據消息人士透露，波波維奇仍有意於下季重返教練席，繼續帶領球隊。馬刺內部也持續強調，是否回歸將尊重波總個人意願，教練團已規劃好休賽季訓練計畫，將集體執行。

波波維奇在2月27日曾與球員召開一次情感豐富的會議，並發表聲明，正式宣布不會在本季回歸，但仍希望未來能重返執教崗位。

「我會持續專注於恢復健康，希望能在未來重回教練席。」波波維奇當時在聲明中表示。

同樣也在養傷的馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）對波總的回歸抱持信心：「我相信他會全力康復回來，也相信強森教練能在這段期間持續成長。我們整個組織彼此支持，我相信球隊會做出正確決定。」

波波維奇是NBA史上僅有3位3度獲選年度最佳教練的教頭之一，更是聯盟歷史上5位至少奪得5冠的教練之一。波總的傳奇仍未結束，球迷仍期待他能早日恢復健康，重返球隊繼續教導這批年輕潛力新星。