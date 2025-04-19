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NBA／熱火騎士季後賽歷史首次對決 逆襲基因增添想像空間

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
阿德巴約(左)與米契爾。 美聯社
阿德巴約(左)與米契爾。 美聯社

邁阿密熱火經歷如雲霄飛車般起伏的2024-25年賽季後，在附加賽連續擊退公牛和老鷹，成為史上第一支分區第10種子取得季後賽門票的球隊，球隊連續6年闖進季後賽，也是連3季以第8種子身分準備逆流而上。

1988-89年才成軍的熱火將在首輪迎戰東區頭號種子騎士，這將是兩隊歷史上首次在季後賽正面交鋒，為東區競爭關係揭開全新篇章。

雖然雙方從未在季後賽交手，兩隊卻有著難解的歷史淵源。2010年，當時效力於騎士、被譽為「天之驕子」的詹姆斯（LeBron James）「帶著天賦」震撼轉隊至邁阿密，與韋德（Dwyane Wade）與波許（Chris Bosh）組成三巨頭，揭開熱火霸權，成為當年NBA最轟動的事件。

詹姆斯幫助熱火奪下兩冠之後於2014年重返克里夫蘭，並且在2016年率騎士贏得隊史首冠，完成對於這座城市的救贖；這段來回轉折的歷史也讓騎士與熱火之間充滿戲劇張力。

此外，不僅是詹姆斯與兩支球隊之間的淵源，另一方面，被視為熱火門面的韋德甚至也曾在2017-18年短暫效力過騎士。

騎士本季以64勝18敗的隊史次佳成績稱霸東區，展現出穩定且強勢的實力；反觀熱火歷經交易之後，勉強以37勝45敗進入附加賽，但卻連續在客場擊敗公牛與老鷹，再次擦亮球隊面對逆境的強大韌性招牌。

儘管熱火和騎士的戰績看似懸殊，但2023年季後賽他們曾上演不可思議的「老八傳奇」，爆冷連剋頭號種子公鹿與第2種子塞爾蒂克，一路殺進總冠軍賽。即便「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）已經離去，但沒有任何球隊敢忽視南灘大軍的戰鬥力。

這場熱火與騎士之間的首度季後賽對決，不僅有歷史因緣作為背景，「老八傳奇」的可能性勢必也會讓彼此交戰過程中增添更多話題性。

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