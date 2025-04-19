NBA／里拉德血栓問題已痊癒 醫療團隊讚「恢復速度前所未見」

密爾瓦基公鹿在季後賽首輪開打前傳來好消息，陣中球星里拉德（Damian Lillard）已經從右小腿的深層靜脈血栓（DVT）中康復，不再需要服用抗凝血藥物。不過，報導也指出，對溜馬首場比賽他將不會登場。

公鹿總管霍斯特（Jon Horst）在聲明中表示：「我們為里拉德感到開心，我們的首要目標始終是他的健康。感謝醫療團隊能及早診斷與處理血栓，也感謝梅奧診所（Mayo Clinic）的世界級血液學專家團隊。里拉德能夠安全恢復，每一步都是在醫療團隊的嚴格指引下完成。」

據消息人士透露，里拉德的恢復速度令人難以置信，甚至被醫生形容為「前所未見」，而這一切得益於及早診斷與治療，以及在正式診斷之前，專業團隊已經開始提供相關醫療處置。

「這本來可能是終結職業生涯的重大傷勢，確實一度也是如此，」公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）表示。「他現在還有機會能在季後賽上場，這真的是老天爺的恩賜。」

里拉德在3月18日打完最後一場比賽後開始缺陣，公鹿後續宣布他右小腿患有深層靜脈血栓，必須接受抗凝血藥物治療。這種疾病指的是血液在靜脈內異常凝結，阻礙了血液回流至心臟的正常路徑。

瑞佛斯稍早曾表示，他對於里拉德能在本季回歸保持樂觀，但也坦承球隊已做好他可能缺席剩餘賽季的準備。如今隨著里拉德血栓問題獲得重要進展，球團將有機會等待他的歸隊。

里拉德在受傷前，本賽季平均每場貢獻24.9分、7.1次助攻。他缺席了球隊最後14場例行賽，但這期間公鹿仍打出10勝4敗的佳績，以一波8連勝的氣勢搶下季後賽門票。