快訊

孫生吐拍臀性騷事件讓他身心俱疲　認「上酒店」有原因：我都在哭都在Emo

NBA／獨行俠戴維斯40分白搭 灰熊搶下老八首輪挑戰雷霆

美國高教賺的外匯比天然氣出口多 川普卻嚇跑了留學生

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／獨行俠戴維斯40分白搭 灰熊搶下老八首輪挑戰雷霆

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
灰熊搶下第8種子席次。 路透社
灰熊搶下第8種子席次。 路透社

西區附加賽老八之爭，今天由獨行俠作客灰熊主場，灰熊在上半場就一度領先到25分，儘管第三節獨行俠由戴維斯（Anthony Davis）領軍追到僅剩7分差距，但最終灰熊仍是在6人得分上雙下，以120：106淘汰獨行俠，以西區第8種子晉級季後賽，將在首輪遭遇聯盟戰績龍頭雷霆。  

今天首節灰熊就火力全開，尤其是前場比賽才扭傷腳踝的主控莫蘭特（Ja Morant），開賽後就頻頻撕裂獨行俠防線並獲得罰球機會，還在第一節剩下4分多鐘時，上演一次精彩的飛身補灌，讓灰熊主場氣氛為之沸騰，並取得15分領先，第一節莫蘭特就攻下12分，幫助灰熊以39：24領先。

第二節灰熊又打出10：0開節攻勢，一口氣將領先差距擴大到25分，不過獨行俠戴維斯也在此時挺身而出，他在第二節一人就豪取14分，並且在易籃後延續火燙手感，再度率領獨行俠打出開節9：2的攻勢，甚至在第三節中段幫助獨行俠追到僅剩7分差距。

但今天攻勢呈現多點開花的灰熊，在拉鋸階段再度有不同球員挺身而出，先是庫查爾（John Konchar）連得5分，再由巴格利（Marvin Bagley III）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）接棒將差距擴大到18分，其中傑克森在第三節最後4分多鐘一人就包辦10分，灰熊也就此揚長而去，最終以14分差距勝出，搭上西區季後賽末班車。

灰熊今天共6人得分上雙，其中以傑克森攻下24分、7籃板、4助攻最佳，莫蘭特與貝恩（Desmond Bane）皆有22分、9助攻進帳，獨行俠則以戴維斯拿下40分、9籃板最佳，湯普森（Klay Thompson）則投進4顆三分球攻下18分。

戴維斯交易轉入獨行俠，最終無緣季後賽。 法新社
戴維斯交易轉入獨行俠，最終無緣季後賽。 法新社

Anthony Davis Ja Morant NBA附加賽 灰熊 獨行俠

延伸閱讀

NBA／莫蘭特腳腫脹缺席練球 灰熊代教：他會為出賽努力

NBA／AD、K湯合飆50分 獨行俠淘汰國王與灰熊爭西區老8

NBA／交易戴維斯、狀元選威廉森 鵜鶘炒掉總管葛里芬

NBA／致勝球成獨行俠救世主 AD飆復出代表作曝關鍵

相關新聞

NBA／獨行俠戴維斯40分白搭 灰熊搶下老八首輪挑戰雷霆

西區附加賽老八之爭，今天由獨行俠作客灰熊主場，灰熊在上半場就一度領先到25分，儘管第三節獨行俠由戴維斯（Anthony ...

NBA／熱火延長賽飆5顆三分球淘汰老鷹 連3年奪東區老8

NBA附加賽東區老八之爭今天由老鷹出戰熱火，熱火在上半場一度領先高達17分的情況下，卻在第四節遭到老鷹楊恩單節進帳10分...

NBA／對哈里森批評感到失望 唐西奇談交易「令人心碎」

洛杉磯湖人球星唐西奇（Luka Doncic）打破沉默，正面回應自己被獨行俠交易一事。近日他在接受 ESPN》專訪時坦言，至今仍未與獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）有任何聯繫，但對於後者

NBA／季中交易最大收穫 米契爾扮伏兵助熱火創紀錄

熱火今天在與老鷹的附加賽東區老八之爭中，靠著赫洛（Tyler Herro）豪取30分，以及季中交易大限換來的維金斯（An...

NBA／熱火淘汰老鷹寫歷史 雷霆獲首輪籤、馬刺賺「樂透」

即使失去巴特勒（Jimmy Butler），熱火在關鍵生死戰的韌性和血性依然沒有太多改變。繼附加賽首戰痛宰近況出色的公牛後，熱火又在延長賽苦戰中力退老鷹，成為史上第一支以分區第10種子身分取得季後賽門

NBA／里拉德血栓問題已痊癒 醫療團隊讚「恢復速度前所未見」

密爾瓦基公鹿在季後賽首輪開打前傳來好消息，陣中球星里拉德（Damian Lillard）已經從右小腿的深層靜脈血栓（DVT）中康復，不再需要服用抗凝血藥物。不過，報導也指出，對溜馬首場比賽他將不會登場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。