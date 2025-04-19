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NBA／熱火淘汰老鷹寫歷史 雷霆獲首輪籤、馬刺賺「樂透」
即使失去巴特勒（Jimmy Butler），熱火在關鍵生死戰的韌性和血性依然沒有太多改變。繼附加賽首戰痛宰近況出色的公牛後，熱火又在延長賽苦戰中力退老鷹，成為史上第一支以分區第10種子身分取得季後賽門票的球隊，此外這也是熱火連續第3年以第8種子姿態力爭上游挑戰季後賽。
值得一提的是，熱火這場勝利也進一步牽動著雷霆和馬刺今年的選秀權。
原本雷霆握有熱火一個14順位保護的首輪選秀權，在熱火確定晉級之後，該選秀權直接歸雷霆所有。而原本如果熱火遭淘汰，這枚選秀權會遞延至2026年，屆時就是不受保護的首輪籤。
雷霆所拿到的這個首輪籤，預計會是首輪第15順位；雷霆今年手上還有一個76人前6順位保護的首輪籤，倘若戰績倒數第5的76人不幸抽到第7順位以後，則會歸雷霆所有。此外，雷霆也握有今年與快艇的首輪互換權。
至於雷霆所擁有的爵士首輪選秀權，因為是前10順位保護，以爵士的爐主戰績，這個選秀權將會遞延到明年轉為前8順位保護。
而熱火直接將老鷹淘汰出局，也變相助攻馬刺得以將老鷹今年不受保護的首輪籤轉為樂透籤。根據規則，老鷹這個樂透籤有0.7%機率抽到狀元，3.4%機率抽到前4順位，96.6%的機率抽到第14。
至於馬刺自己手上的樂透籤有6%的機率抽到狀元，26.2%的機率抽到前4順位，34.5%的機率第8，32.1%的機率第9，6.8%的機率第10，0.4%的機率第11。
這意味著馬刺兩個樂透籤讓他們抽到狀元的機率提升至6.7%。
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