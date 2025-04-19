NBA／對哈里森批評感到失望 唐西奇談交易「令人心碎」

洛杉磯湖人球星唐西奇（Luka Doncic）打破沉默，正面回應自己被獨行俠交易一事。近日他在接受 ESPN》專訪時坦言，至今仍未與獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）有任何聯繫，但對於後者公開發表的言論感到「悲傷且失望」。

「聽到他那些話真的讓我很難過，」唐西奇坦言，「我從來沒有說過他的壞話，我只希望繼續向前看。達拉斯的球迷、我之前的隊友，我都會永遠放在心上，但現在是時候向前走了。」

儘管被外界大為批評，甚至引發達拉斯球迷怒火，但哈里森曾召開記者會，表示對這筆交易「毫無遺憾」，且多次強調，將唐西奇送走是基於「防守才能贏得冠軍」的考量，暗示唐西奇在防守端表現不佳。此外，也有報導指出獨行俠球團對唐西奇的體能管理及飲食紀律存在「長期疑慮」。

對於前東家這些影射或批評，唐西奇直言：「老實說，這些言論讓我感到難受。但大部分批評都來自達拉斯，我不想反擊，我也不會過多去看那些東西，我只想專注於我自己的旅程。」

唐西奇透露，當初得知交易消息時，他的第一反應是錯愕與心碎：「我人在床上，準備睡覺，電視壞了就拿著iPad看電影，結果看到新聞後我直接把手機摔出去。那一刻，我不敢相信。我一開始連續說了3次：『這是愚人節玩笑嗎？』」

如今距離交易已過去兩個多月，唐西奇表示自己已經逐漸適應在湖人的生活與角色。他也承認，若非這筆交易，自己原本打算終生效力獨行俠。

「當然，這毫無疑問。」唐西奇說。

自從2月被交易到湖人以來，唐西奇在28場例行賽中繳出平均28.2分、8.1籃板和7.5助攻的數據，帶領球隊打出19勝13敗佳績，幫助湖人以50勝32敗拿下西區第3種子。台灣時間周日湖人將在季後賽首輪迎戰明尼蘇達灰狼。

根據ESPN薪資專家馬克斯（Bobby Marks）的說法，唐西奇今年夏天將符合續約資格，湖人最早可在8月2日起，向他提供一份4年2.29億美元的超級續約合約。目前唐西奇下賽季薪資為4600萬美元，2026-27賽季擁有4890萬美元的球員選項。

當被問到是否希望長期留在湖人時，唐西奇給出明確答案：「是的。」他說。

告別令人心碎也無奈的達拉斯生涯，唐西奇坦言自己已經開始在洛杉磯找到家的感覺。如今的唐西奇，已經將目光轉向未來，準備在紫金帝國開啟人生新篇章。