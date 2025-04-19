NBA／佩林卡神交易重磅迎唐西奇 獲湖人續約還升官

趕在季後賽開打前，洛杉磯湖人正式宣布，與現任總管佩林卡（Rob Pelinka）完成多年合約續約，並進一步加授「籃球事務總裁」職銜，成為球隊營運與人事決策最高主管。

湖人隊老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）發表聲明指出：「過去8個球季，我始終仰賴佩林卡的願景與領導，來做對湖人最好的事。我非常重視他在合作上的專業態度，也相信他有能力為洛杉磯與全球湖人球迷打造具冠軍實力的球隊。」

佩林卡自2017年加入湖人擔任總管，並於2020年獲加授副總裁職銜。此次續約合約細節未公開。

佩林卡季前找來新任主帥瑞迪克（JJ Redick），更在2月完成震撼聯盟的重磅交易，從達拉斯換來超級球星唐西奇（Luka Doncic），不僅為湖人未來10年提供明星門面，也帶來戰力提升與重建彈性。

在這筆交易中，湖人送出戴維斯（Anthony Davis）等資產。唐西奇於2月10日完成湖人首秀後，球隊打出19勝13敗佳績，唐西奇平均貢獻28.2分、8.1籃板與7.5助攻，表現無愧於球隊核心地位。

在佩林卡上任初期的2017-18賽季，湖人僅拿下35勝47敗，但他在2018年成功簽下自由球員詹姆斯（LeBron James），翌年再以交易方式換得戴維斯，2020年在奧蘭多「泡泡園區」奪下隊史第17座總冠軍。

本季湖人戰績50勝32敗，是自奪冠賽季以來最佳成績，排名西區第3種子，將在台灣時間周日與灰狼展開首輪季後賽的對決。

在佩林卡的操盤之下，湖人最近5個賽季有4次闖進季後賽，2023年又一次挺進西區冠軍戰，在陣容的更替之下仍展現競爭力。隨著唐西奇到來與年輕陣容成長，湖人也被視為未來數年最具冠軍潛力的球隊之一。