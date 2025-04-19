NBA附加賽 今搶季後賽老八資格

NBA附加賽將在今天進行分區老八爭奪戰，其中西區第十名的獨行俠隊將出戰第八名的灰熊隊，東區則由第十名的熱火隊與第八名的老鷹隊競爭，兩個對戰組合都被認為有機會上演下剋上戲碼。

獨行俠在本賽季交易走一哥唐西奇後，主控厄文也因為膝傷賽季提前報銷，不過附加賽首戰，在本季先後加入的湯普森、戴維斯領軍下，最終以十四分差距擊敗國王隊，今天將與灰熊爭奪西區老八。

獨行俠雙老湯普森與戴維斯在關鍵戰役展現過去分別幫助球隊奪冠的價值，絕對是獨行俠本季將兩人引入後最期待看見的局面，尤其是湯普森找回關鍵時刻的大心臟，將是他們挑戰灰熊的關鍵武器。

至於灰熊在附加賽首戰不敵勇士的比賽中，還傷了主控莫蘭特，昨天莫蘭特也因為腳踝持續腫脹缺席練球，今天能否出賽依舊成疑，成為灰熊的最大隱憂，代理教練伊薩洛說：「我感覺他為了上場會盡一切努力，如果他的身體條件允許，他就會這樣做，我們會到賽前再做合理決定。」

而東區第十名的熱火在連續三年於附加賽淘汰公牛隊後，今天則將對上前一場慘敗給魔術隊的老鷹，身為聯盟近年最恐怖的第八種子，熱火今年在少了「士官長」巴特勒的情況下還能否再度上演老八傳奇，不僅赫洛要延續前一戰狂轟卅八分的進攻火力，頂替巴特勒的維金斯更必須扛下阻止老鷹發動機楊恩的工作。