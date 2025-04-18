NBA／國王出局後開除總管 懸缺不到1天就找到接替人選

昨日附加賽敗給獨行俠確定無緣季後賽後，國王隊立刻開除總管麥克奈爾（Monte McNair），但懸缺不到24小時就迅速找到接替人選！

據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania） 報導，國王已與資深籃球管理人佩瑞（Scott Perry）達成協議，將由他接任總管一職，將肩負延續國王近年重建成果、再戰季後賽的重任。 。

佩瑞是NBA圈內老將，早在2000年起便擔任活塞高層，之後歷經魔術、超音速、尼克等隊，2017年更曾短暫加入國王管理團隊，對球隊並不陌生。這次回鍋，佩瑞將肩負延續國王近年重建成果、再戰季後賽的重任。

原總管麥克奈爾在國王任職五季，期間不僅結束球隊16年未進季後賽的窘境，更在2023年率隊打出48勝34敗佳績，獲選年度最佳總管，只是這兩年的操作反而讓國王陷入不上不下的局面，包含季中草率換率與送走核心福克斯，連兩年止步附加賽，然而整體來說功過相抵。

卸任後麥克奈爾在社群平台發表感性聲明，感謝球隊與球迷的支持：「光束之城(Beam Team，國王隊暱稱）為球迷帶來了喜悅。感謝所有球員、教練與工作人員，是你們創造了那些難忘的時刻與回憶。」